Certificado Único de Discapacidad: aspectos a tener presente para renovarlo en abril 2026

Cómo mantener vigente el CUD y no perder beneficios como medicamentos, transporte gratis y asignaciones familiares, entre otros

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento oficial que permite acreditar la condición de una persona y acceder a distintos derechos y prestaciones en todo el país, incluyendo los otorgados por ANSES, como asignaciones familiares, ayudas escolares y los beneficios por cónyuge o hijo con discapacidad.

El trámite es gratuito y tiene validez en todo el país. Se encuentra dirigido a quienes presentan dificultades intelectuales, sensoriales, motrices, respiratorias, cardíacas, renales o digestivas. Su tramitación es voluntaria y sin costo, aunque algunos certificados poseen fecha de vencimiento, por lo que su renovación periódica es necesaria.

Cómo renovar el Certificado Único de Discapacidad en 2026

El proceso de renovación o tramitación del CUD se inicia con una instancia de consulta previa. A través del sitio oficial del Estado, se puede completar un cuestionario que permite conocer el lugar donde se puederealizar el trámite y los requisitos necesarios en cada caso.

Luego, es necesario reunir la documentación médica que respalde la situación. Esto incluye certificados, estudios complementarios e informes actualizados que acrediten la discapacidad. Estos documentos serán fundamentales al momento de la evaluación.

El siguiente paso consiste en solicitar un turno con la Junta Evaluadora correspondiente. Se trata de una instancia en la que profesionales analizan cada caso en particular para determinar si corresponde la emisión o renovación del certificado.

Una vez realizada la evaluación, y en caso de aprobación, se indica una fecha para retirar el CUD. Este trámite puede ser realizado por cualquier persona mayor de 18 años, presentando su documento original. Además, el certificado también se encuentra disponible en formato digital a través de la aplicación Mi Argentina.

Contar con el CUD vigente permite acceder a diferentes beneficios. En el ámbito de la salud, garantiza la cobertura total de tratamientos, medicamentos y equipamiento vinculado a la discapacidad. En transporte, habilita el acceso gratuito a servicios públicos terrestres.

También otorga acceso a asignaciones familiares, como ayuda escolar anual y beneficios por hijo o cónyuge con discapacidad. A esto se suman exenciones en determinados trámites administrativos, como peajes o impuestos, y el derecho a utilizar espacios habilitados por el Símbolo Internacional de Acceso, independientemente del vehículo.

En educación, el certificado facilita el acceso a apoyos específicos, como acompañamiento en la integración escolar y adaptaciones según las necesidades del estudiante.

Qué tener en cuenta para mantener el CUD vigente

Uno de los puntos más importantes es revisar la fecha de vencimiento del certificado. El anticiparse a la renovación evita posibles interrupciones en los beneficios, por lo que es ideal realizar el trámite con antelación.

También se recomienda conservar tanto copias digitales como físicas de toda la documentación médica. Esto facilita la presentación ante la Junta Evaluadora y agiliza el proceso de revisión.

Otra medida útil es consultar periódicamente la aplicación Mi Argentina, donde se puede verificar la vigencia del certificado y acceder a su versión digital. Ante cualquier duda, es posible comunicarse con el centro evaluador asignado o con la autoridad correspondiente en cada jurisdicción.

En cuanto a las condiciones que permiten solicitar el CUD, no existe una lista cerrada de enfermedades. La evaluación depende de una Junta Interdisciplinaria que analiza cada caso en particular.

Sin embargo, las condiciones suelen agruparse en distintos tipos de discapacidad. Entre ellas se encuentran las visuales, como la pérdida de visión significativa; las auditivas, como hipoacusias severas; y las motrices, que incluyen parálisis, amputaciones o enfermedades degenerativas.

También se contemplan discapacidades mentales e intelectuales, como trastornos del espectro autista o cuadros que afectan la autonomía, y discapacidades viscerales, vinculadas a enfermedades crónicas de órganos vitales.

A su vez, existen patologías que con frecuencia cumplen con los criterios para iniciar el trámite. Entre ellas se encuentran enfermedades como Alzheimer, cáncer, epilepsia, esclerosis múltiple, Parkinson, insuficiencia renal crónica, lupus, artritis reumatoide, glaucoma, hipoacusia o trasplante de riñón, entre otras.

No obstante, más allá de estas referencias, la aprobación final del Certificado Único de Discapacidad depende exclusivamente de la evaluación individual realizada por la mencionada Junta Interdisciplinaria.