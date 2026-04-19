El Certificado Único de Discapacidad permite acceder a beneficios médicos, transporte y prestaciones sociales; su trámite es gratuito y de alcance nacional

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es el documento oficial que acredita legalmente la condición de discapacidad de una persona. Contar con este certificado permite acceder a prestaciones de ANSES, tratamientos médicos, rehabilitación, medicamentos con cobertura o descuentos, transporte público gratuito y otros beneficios previstos por la normativa.

El trámite de emisión o renovación es gratuito, personal y nacional. Las gestiones pueden iniciarse de manera online a través de Mi Argentina o de forma presencial en los centros habilitados según el domicilio del solicitante.

Extensión automática y casos que requieren renovación

Para los certificados que vencieron durante 2025, la Resolución 2520/2024 garantiza su prórroga automática, tanto en formato papel como digital, evitando la interrupción de beneficios y simplificando los trámites administrativos.

Por el contrario, quienes tengan CUD que venció en 2024 o antes deberán iniciar la renovación obligatoria durante este año para mantener sus prestaciones.

Cómo iniciar el trámite de renovación

El proceso comienza con un formulario digital en argentina.gob.ar, en el que el solicitante indica:

Tipo de trámite (primera solicitud o renovación)

Motivo de salud que justifica la solicitud

Tras enviar esta información, el sistema genera una lista con la documentación específica según la discapacidad.

Ejemplo 1: discapacidad visual (primera solicitud)

DNI original y fotocopia

Estudios complementarios recientes (máx. 12 meses) que respalden el diagnóstico, como campo visual u otros exámenes

Planilla especial para personas con discapacidad visual, completada por un oftalmólogo y con antigüedad máxima de 12 meses, descargable desde argentina.gob.ar

Formulario oficial de solicitud del CUD

Ejemplo 2: discapacidad intelectual o mental (renovación)

DNI original y fotocopia, junto con el CUD anterior (o denuncia policial en caso de extravío)

Certificado médico completo o resumen de historia clínica actualizado, que incluya: diagnóstico principal, antecedentes, evolución, situación actual, secuelas y tratamientos farmacológicos o de rehabilitación, con firma y sello del profesional o equipo tratante

Informes de otros especialistas si existen, como evaluación neurocognitiva o psicológica

Si el solicitante no cuenta con un certificado médico que cumpla estos requisitos, ANDIS permite planillas alternativas, completadas por el equipo tratante y con antigüedad inferior a 12 meses. Para personas con epilepsia, se exige una planilla adicional específica para este diagnóstico.

Evaluación interdisciplinaria

El otorgamiento y la renovación del CUD se realiza mediante una Junta Evaluadora interdisciplinaria, compuesta por profesionales de distintas áreas, quienes analizan cada caso individualmente.

Los informes médicos deben ser actualizados y completos, reflejando con precisión el diagnóstico y las necesidades de apoyo, para que el titular pueda acceder plenamente a los beneficios de ANSES, salud, transporte gratuito y otros derechos legales.

Beneficios que garantiza el CUD vigente

Tener el CUD vigente permite: