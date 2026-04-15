La Universidad de Buenos Aires (UBA) lleva adelante este jueves una jornada de atención odontológica gratuita que se encuentra en pleno desarrollo en Plaza Houssay, bajo la modalidad de "paro a la japonesa", en el marco de un reclamo por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. La iniciativa fue impulsada por el rectorado junto a la Secretaría de Extensión a través del programa "UBA en Acción".

El decano de la Facultad de Odontología, Pablo Rodríguez, explicó que esta modalidad de protesta consiste en incrementar la actividad en lugar de interrumpirla. "A la japonesa se le llama por la superproducción, que genera también un impacto económico. En este caso, es trabajar más para demostrar la necesidad y acompañar a quienes lo necesitan", señaló.

Según detalló, la decisión de no suspender las actividades académicas responde a la intención de mantener la visibilidad del reclamo sin afectar a estudiantes ni pacientes. "Cerrar la facultad no es visible y perjudica a quienes dependen de estos servicios", indicó.

Un operativo masivo con alta concurrencia

Durante la jornada, que continúa desarrollándose a lo largo del día, se registra una alta concurrencia de personas. De acuerdo con Rodríguez, se formaron filas de hasta dos cuadras para acceder a la atención. El procedimiento comienza con la confección de una ficha odontológica en el hall de la Facultad de Ciencias Económicas, donde se recaban datos y antecedentes clínicos. Luego, los pacientes son derivados a los distintos espacios según sus necesidades.

El operativo cuenta con seis tráileres equipados para distintas especialidades odontológicas. Entre los servicios disponibles se incluyen:

Tratamientos de endodoncia

Prótesis fijas y removibles

Cirugías odontológicas

Atención de caries

Tratamiento de enfermedades de las encías

Realización de prótesis en el mismo día mediante tecnología especializada

Además, se incorporó un área específica para la atención de personas con discapacidad, con enfoque en medicina interna y el uso de herramientas sensoriales. En paralelo, se desarrollan actividades de promoción de la salud bucal, como enseñanza de técnicas de cepillado para niños.

La Facultad de Odontología dispone de más de 700 puestos de atención, lo que permite asistir a una gran cantidad de pacientes en simultáneo. La atención es gratuita y abierta a todas las personas que se acerquen.

El reclamo por financiamiento universitario

En relación con el contexto del reclamo, Rodríguez señaló que la iniciativa se vincula con la situación presupuestaria del sistema universitario. Indicó que, hasta el momento, no hubo comunicación directa con autoridades del Ministerio de Educación sobre el tema. También describió la situación salarial del personal docente y no docente, en el marco de la actividad académica y asistencial que desarrolla la facultad.

La jornada forma parte de una serie de acciones impulsadas por la comunidad universitaria para visibilizar el reclamo por el financiamiento y sostener, al mismo tiempo, la prestación de servicios a la población.