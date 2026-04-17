La actividad se enfocó en diferentes propuestas destinadas a mejorar distintos aspectos de la atención médica y de la gestión sanitaria

La incorporación de inteligencia artificial en el sistema sanitario fue el eje de un hackatón internacional que se realizó en la Argentina con la participación de Medifé, el Sanatorio Finochietto y el Harvard Health Systems Innovation Lab, en una convocatoria orientada a desarrollar herramientas innovadoras para el sector.

La actividad, titulada "Construyendo sistemas de salud de alto valor: aprovechando la inteligencia artificial", se llevó adelante los días 10 y 11 de abril y reunió a profesionales, estudiantes y emprendedores que trabajaron en propuestas destinadas a mejorar distintos aspectos de la atención médica y de la gestión sanitaria.

Un hackatón en Argentina buscó nuevas soluciones en salud con inteligencia artificial

Durante dos jornadas intensivas, diez equipos interdisciplinarios elaboraron proyectos centrados en la optimización de procesos, el uso estratégico de datos y la experiencia de los pacientes dentro del sistema de salud. Cada grupo contó con el acompañamiento de especialistas que guiaron el desarrollo de las iniciativas hasta su presentación final.

El proyecto ganador fue el del equipo LUUMA, integrado por Nicolás Kobilsky, Demián Glujovsky, Gastón Rossi y Facundo Bertranou. La propuesta consistió en una solución digital basada en inteligencia artificial para acompañar a personas que realizan tratamientos de fertilidad, con el objetivo de reducir el abandono terapéutico y mejorar los resultados mediante un seguimiento más preciso.

La edición local se enmarcó en la séptima realización global del hackatón promovido por Harvard, que en esta oportunidad convocó a innovadores de 36 países distribuidos en 50 hubs alrededor del mundo. La iniciativa apuntó a generar un espacio de intercambio entre perfiles diversos para pensar respuestas concretas a desafíos actuales del sistema sanitario.

Hubo propuestas destinadas a mejorar aspectos de la atención médica y de la gestión en salud

En ese contexto, Aníbal Troisi, CEO de Medifé y del Sanatorio Finochietto, señaló: "uno de los grandes desafíos de este tiempo es la optimización de los procesos dentro del sistema sanitario, con impacto directo en la experiencia del paciente. Apuntamos a una atención más personalizada y predictiva, centrada en las necesidades individuales".

Los organizadores destacaron que entre los principales temas abordados estuvieron la eficiencia de los sistemas, la gestión de datos, la atención médica y la mejora de la experiencia de los pacientes.

"Este evento reafirma el rol del Sanatorio Finochietto y de Medifé como impulsores de cambio en el sistema sanitario argentino, combinando excelencia médica, innovación y calidad humana, con foco en el impacto real sobre la vida de cada paciente. Ser anfitriones junto a Harvard nos posiciona como referentes regionales en innovación en salud, a la par de instituciones de trayectoria global", afirmó Troisi.

Cada grupo tuvo el acompañamiento de especialistas que guiaron el desarrollo de las iniciativas

Y remarcó: "La participación de nuestros profesionales permitió una valiosa transferencia de conocimientos y metodologías, que fortalecen tanto nuestro trabajo como nuestra visión institucional".