Salud: estos son los ejercicios que los mayores de 60 deben combinar con la caminata

Si bien incorporar horas de caminata a la rutina semanal es clave para mantener un cuerpo saludable al entrar a la tercera edad, no debería ser lo único

En una sociedad donde la esperanza de vida continúa en ascenso, el verdadero desafío ya no es solo sumar años, sino asegurar que esos años sean de plenitud y autonomía. Para muchos adultos mayores de 60 años, la caminata diaria se ha convertido en el hábito saludable por excelencia. Sin embargo, expertos en Ciencias del Deporte advierten que el ejercicio aeróbico, aunque fundamental, no es suficiente por sí solo para frenar el declive físico que se acelera con la edad.

El concepto clave es la lucha contra la sarcopenia, es decir, la pérdida de masa y fuerza muscular. Según el español Juan Carlos Colado, catedrático en Ciencias del Deporte, a partir de los 60 años se pierde entre un 1% y un 3% de masa muscular anualmente si no se realiza un entrenamiento específico. Esta pérdida impacta directamente en la capacidad de realizar tareas cotidianas, como subir escaleras, levantarse de una silla o caminar con firmeza, afectando la independencia de la persona.

Entrenamiento para mayores de 60: por qué la fuerza es el "escudo protector"

Investigaciones recientes, como las desarrolladas por Casper Sondenbroe de la Universidad de Copenhague, demuestran que el entrenamiento de fuerza actúa sobre el sistema nervioso. Este tipo de ejercicio fortalece la conexión entre los nervios de la médula espinal y los músculos, funcionando como un "escudo" que ralentiza la desconexión nerviosa propia del envejecimiento.

"Entrenar la fuerza no es un lujo en la vejez, es una necesidad para vivir con calidad y autonomía", afirma Colado. La buena noticia es que el cuerpo responde al estímulo incluso si se empieza a los 70 u 80 años, siempre que el entrenamiento sea específico, adaptado y progresivo.

Ejercicios para adultos: rutinas sencillas para hacer en casa

Para quienes no desean asistir a un gimnasio, existen alternativas funcionales que pueden realizarse en el hogar 2 o 3 veces por semana para complementar las caminatas:

Sentadillas con silla: Practicar el gesto de sentarse y levantarse sin usar las manos. Es vital para mantener la fuerza en las piernas y evitar arrastrar los pies al caminar.

Practicar el gesto de sentarse y levantarse sin usar las manos. Es vital para mantener la fuerza en las piernas y evitar arrastrar los pies al caminar. Caminata del granjero: Consiste en caminar unos metros cargando una pesa o bolsas de la compra en cada mano. Este ejercicio mejora la estabilidad y previene caídas.

Consiste en caminar unos metros cargando una pesa o bolsas de la compra en cada mano. Este ejercicio mejora la estabilidad y previene caídas. Remo unilateral: Utilizando una pequeña pesa o una botella de agua, realizar el movimiento de tracción sentado para fortalecer la espalda y mejorar la postura.

Utilizando una pequeña pesa o una botella de agua, realizar el movimiento de tracción sentado para fortalecer la espalda y mejorar la postura. Flexiones en la pared: Una forma segura de fortalecer los brazos y el pecho sin sobrecargar la espalda, facilitando la tarea de cargar objetos.

Una forma segura de fortalecer los brazos y el pecho sin sobrecargar la espalda, facilitando la tarea de cargar objetos. Movilidad de cadera: Ejercicios de apertura de piernas mientras se está sentado para mantener la agilidad en la marcha.

Incorporar estos movimientos funcionales permite que el ejercicio no sea una "moda", sino una herramienta para vivir con dignidad y energía. Como bien señalan los especialistas, un entrenamiento adecuado no solo suma años a la vida, sino que, fundamentalmente, le suma vida a los años.