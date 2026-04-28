Startup patagónica firmó una alianza para acelerar la llegada de soluciones innovadoras

Este tipo de acuerdos refleja una tendencia creciente a nivel global: la colaboración entre startups científicas pujantes y compañías consolidadas

Amplicon Bricks, empresa de ciencia e innovación que desarrolla soluciones biotecnológicas a partir de una plataforma propia de fragmentos de ADN, anunció una alianza con Bioprofarma Bagó como socio estratégico, quien adquirió una participación accionaria del 20% de la startup, aunque los términos específicos del acuerdo -que se firmó hoy en Bariloche- son de carácter confidencial.

La alianza permitirá acelerar el desarrollo y la escalabilidad de su plataforma tecnológica, con foco en aplicaciones para kits de detección, vacunas, proteínas recombinantes y terapias génicas. El acuerdo también marca un paso clave en la consolidación de un modelo que busca acortar la distancia entre la investigación científica y su llegada efectiva a la sociedad.

"Amplicon Bricks nació con el propósito de transformar conocimiento en soluciones concretas que puedan mejorar el mundo en el que vivimos. Estamos convencidos de que la investigación científica tiene un enorme poder para transformar la realidad. Estamos sumamente entusiasmados con esta alianza que nos permitirá avanzar más rápido en ese objetivo", señaló Ana Clara Mignaqui, fundadora y Chief Scientific Officer de la compañía.

"Nuestro foco es la innovación y conseguir un socio estratégico como Bioprofarma Bagó es fundamental para poder acelerar los tiempos. De esta forma vamos a poder avanzar en el desarrollo de vacunas y terapias específicas", indicó Mignaqui en diáloco con iProfesional.

En la misma línea, Jorge Ernesto Carrillo, CEO de Amplicon Bricks, destacó el valor del acuerdo: "este paso valida nuestro esfuerzo e impulsa la convicción que tenemos en el potencial de nuestro trabajo para ir más allá. Contar con el respaldo de Bioprofarma Bagó nos permite acelerar nuestro camino y ampliar el impacto de lo que estamos construyendo".

Innovación concreta

Desde Bioprofarma Bagó también subrayaron el potencial de la compañía: "vemos en Amplicon Bricks una propuesta científica sólida, con capacidad de generar innovación concreta y escalable. Esta alianza refleja nuestra decisión de acompañar desarrollos que transformen el futuro de la salud".

El diferencial de Amplicon Bricks radica en su enfoque basado no en el desarrollo de un producto específico, sino en su plataforma tecnológica, que consiste en un conjunto de metodologías y procedimientos específicos, que nacen desde la biología sintética (análisis teóricos de datos en un software de computadora) y, desde ese conocimiento, permite en el laboratorio, fraccionar el ADN en pequeños ‘ladrillos’, para diseñar y escalar múltiples soluciones en salud humana, animal y el agro.

"A través de esta plataforma, la compañía ya desarrolló un portfolio inicial de detección molecular que incluye kits de PCR (similares a los utilizados para detectar el COVID-19) orientados principalmente a sanidad animal. En paralelo, avanza en desarrollos aplicables a vacunas, proteínas recombinantes y terapias génicas, en distintas etapas", sostuvo el Dr. Eduardo de la Puente, Chief Medical Officer de la startup.

El modelo de trabajo de la empresa se inscribe además en una lógica de innovación colaborativa, alineada con el paradigma de formar parte de un ecosistema innovador, que promueve la articulación entre distintos actores para abordar desafíos complejos de manera integral. En este esquema, Amplicon Bricks opera dentro de un entorno científico-productivo que permite transformar conocimiento en desarrollos tecnológicos listos para ser escalados por socios con experiencia y capacidad industrial.

La alianza con Bioprofarma Bagó refuerza ese enfoque: "combina la capacidad de innovación y desarrollo tecnológico de Amplicon Bricks con la experiencia, la escala y el conocimiento del sistema de salud de Bioprofarma Bagó", señalaron.

El equipo de Amplicon Bricks acompaña esta visión con un perfil multidisciplinario que integra expertos en biotecnología, biología sintética, medicina farmacéutica, medicina veterinaria, propiedad intelectual, marketing y comunicación, consolidando una estructura orientada a convertir ciencia en impacto.