Expertos advierten sobre los riesgos de los productos lácteos para niños pequeños y cuestionan su impacto real en la nutrición infantil

Las leches de crecimiento etapa 3 y 4 llenan góndolas enteras en supermercados y farmacias. Se diseñan para chicos de 12 meses a 3 años. Pero que tengan esa edad como target no las convierte en apropiadas ni mucho menos superiores a una dieta común.

Según publicó la periodista Natalia Kiako en el sitio EconomiaSustentable.com, son, en realidad, un producto creado para sortear regulaciones. Un negocio de 55.000 millones de dólares a nivel global que encontró la forma de seguir publicitándose cuando las fórmulas infantiles tienen prohibiciones estrictas.

No existen estudios de calidad que demuestren beneficios similares —y menos aún superiores— a los de una alimentación equilibrada en un niño sano. Las organizaciones sanitarias internacionales, incluidas la OMS y la EFSA (Agencia Europea de Seguridad Alimentaria), coinciden: no son necesarias ni recomendables.

Nutrilón 3 y Vital 3, dos marcas líderes en Argentina que pertenecen a Danone (a través de Nutricia Bagó), ejemplifican este fenómeno. Se presentan como bebidas lácteas fortificadas que complementan la dieta infantil. Prometen hierro, calcio, zinc, vitaminas A, C y D, además de omega-3.

Pero la realidad es otra: son preparados lácteos ultraprocesados. Una mezcla industrial de proteínas, grasas y glúcidos donde muchos componentes no proceden de la leche. Ni siquiera son de origen animal en su totalidad, según indicó EconomiaSustentable.com.

Nutrilón 3 y Vital 3 no tienen evidencia sólida de beneficios sobre una dieta equilibrada

Qué contienen realmente estas leches y por qué preocupan a los pediatras

Estas bebidas ya no califican como fórmula infantil, aquella destinada a sustituir la lactancia materna cuando no es posible o deseada. Al salirse de esa categoría, quedan sin regulación específica sobre su composición.

La mayoría incluye ingredientes que los especialistas consideran innecesarios y hasta perjudiciales a temprana edad. Entre ellos, aceite de palma, una grasa de baja calidad nutricional.

También incorporan azúcares simples: sacarosa, fructosa, maltodextrina o glucosa. Todo eso en lugar de lactosa, el azúcar natural que contiene la leche de vaca común.

El consenso pediátrico internacional es claro: estas leches de crecimiento son un ultraprocesado más, sin ventajas demostrables sobre una dieta variada que incluya lácteos comunes, frutas, verduras y proteínas.

La doctora Sabrina Critzmann, médica pediatra (MN 148279) y autora de los libros "Hoy no es siempre" y "Comer y criar" (editorial Planeta), lo resume desde el consultorio: "No recomendamos esas leches. Son ultraprocesados disfrazados de solución nutricional", según indicó EconomiaSustentable.com.

Además, aprovechan vacíos regulatorios y estrategias de marketing para posicionarse como necesarias

El vacío legal que la industria aprovecha para vender sin límites

La historia empieza en 1981, cuando se crea el Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna. Un documento al que adhieren 180 países, incluida Argentina, donde forma parte del Código Alimentario Nacional.

Ese código existe para proteger la lactancia materna. Prohíbe la publicidad agresiva de fórmulas infantiles, impide que profesionales de la salud regalen muestras y establece restricciones claras en la comercialización.

En Argentina, en 2013 se sanciona la ley 26873 de Promoción y Concientización de la Lactancia Humana. El Código de sucedáneos abarca hasta los 36 meses de edad. La ley nacional, solo hasta los 24 meses, según indicó EconomiaSustentable.com.

En esa diferencia de alcance entre ambas normativas se forma un paréntesis legal. La industria lo detectó y creó estas leches de vaca modificadas para llenar ese espacio sin regulación efectiva.

Lo que hacen marcas como Nutrilón y Vital es cumplir el marco regulatorio en productos para bebés de 0 a 6 meses y de continuación (6 a 12 meses). Pero en las etapas 3 y 4, ya no aplican esas reglas.

Estas bebidas lácteas incluyen una leyenda en sus envases: "No es un sucedáneo de la leche humana". Con esa frase, se autoexcluyen de la normativa estricta que rige para las fórmulas.

El truco les permite dos cosas. Primero, publicitar sin restricciones. Segundo, evitar los sellos negros de advertencia que deberían llevar por su contenido de azúcares, sodio o calorías según la ley de etiquetado frontal.

Las fórmulas infantiles reales sí quedan alcanzadas por el código de sucedáneos. Nutrilón y Vital aprovechan esa protección legal cuando les conviene, pero la ignoran cuando les estorba, según indicó EconomiaSustentable.com.

El packaging que confunde a las familias en las góndolas

Hay otro detalle que no es casual: la estética. Los envases de Nutrilón 3 y 4, y de Vital 3 y 4, son casi idénticos a los de las etapas 1 y 2.

Esas etapas tempranas sí son fórmulas que se usan cuando no hay lactancia materna o en lactancia mixta. Son productos completamente distintos a las leches de crecimiento, con composiciones y objetivos diferentes.

Pero la apariencia de los paquetes es la misma. Los colores, las tipografías, la disposición de información: todo invita a pensar que se trata de una continuidad natural.

Esa similitud visual no es un descuido. Es una estrategia. La marca juega con la identificación del consumidor: si confió en la etapa 2, seguirá con la 3. La transición parece lógica, casi obligatoria.

Cómo se venden como solución a padres preocupados

La publicidad de estas leches es impecable desde el punto de vista del marketing. Se posicionan como respuesta a "niños quisquillosos" o selectivos con la comida.

Ofrecen tranquilidad inmediata: si tu hijo no come bien, esta leche lo cubre. Le da hierro, calcio, zinc, vitaminas. El mensaje implícito es que la alimentación deficiente del niño queda compensada por el producto.

También las promocionan como "leches de transición": un paso natural entre la fórmula infantil y la leche de vaca común. Una etapa intermedia que parece necesaria, aunque no lo sea.

El mercado mundial de fórmulas infantiles alcanzó los 55.000 millones de dólares en años recientes. Las restricciones publicitarias para menores de un año son cada vez más estrictas en casi todo el mundo, justamente para proteger la lactancia materna.

Crear productos que no califiquen como fórmula pero que se vendan igual —sin regulación estricta— es la salida que encontró la industria para mantener ese volumen de negocio.

Qué necesita realmente un niño después del año de vida

Los niños que toman leche materna pueden seguir lactando todo el tiempo que la familia desee. No hay una fecha de vencimiento fija para el destete.

Después del destete, si se decide continuar con lácteos, la leche de vaca entera sin agregados es suficiente. Sin cacao, sin miel, sin azúcar. Nada más que leche.

Critzmann es clara al respecto: "Un niño sano de más de un año puede tomar leche de vaca entera, con todas las vitaminas y minerales que ofrece de forma natural. Fundamentalmente calcio y vitamina D".

Lo que un niño sin patologías puntuales necesita es una alimentación variada. Pero la idea de que estas leches pueden suplir esa variedad no solo es falsa: genera el problema inverso.

"Esa leche enriquecida no debería reemplazar la falta de nutrientes en la dieta. Lo que hay que trabajar es justamente mejorar lo que come el niño", explica la pediatra.

Las leches de crecimiento son además realmente caras. Ese gasto puede impedir la compra de alimentos mejores y más nutritivos: frutas frescas, verduras, proteínas de calidad, cereales integrales.

Composición de Nutrilón 3: la maltodextrina es una forma de azúcar

Los riesgos concretos que traen estos productos

El consumo habitual de Nutrilón 3, Vital 3 y similares provoca varios efectos negativos en la alimentación infantil. Uno de los principales es la saciedad que generan.

Al volverse protagónicas en el día a día del niño, pueden hacer que no quiera comer sólidos. La masticación disminuye. El riesgo de sobrepeso y malnutrición aumenta.

"Muchas veces, el consumo de estos productos coarta la posibilidad de una mejor alimentación", señala Critzmann. "Generan más caries por los distintos tipos de azúcar que contienen. Y tienen una monotonía sensorial muy específica que orienta a los niños hacia un perfil de consumo determinado".

Esa monotonía sensorial es clave. El grado de dulzor y la palatabilidad de estas bebidas crean preferencias. Los niños se acostumbran a sabores intensos, procesados, predecibles.

Después resulta más difícil que acepten alimentos naturales con sabores más sutiles o texturas distintas. La alimentación se empobrece, justo en la etapa en que debería diversificarse.

El efecto sustitución es una de las mayores preocupaciones entre pediatras y nutricionistas infantiles. Estas leches desplazan comida de verdad. Y lo hacen bajo una apariencia de solución nutricional que tranquiliza a los padres, pero que en realidad empeora el panorama alimentario del niño.