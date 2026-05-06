El turrón de maní Arcor se vende como snack fit, pero esconde una trampa nutricional

Aunque se promociona como una opción baja en calorías y apta para dietas, los expertos analizan sus verdaderos ingredientes y beneficios reales

El turrón de maní Arcor se instaló hace décadas en las dietas argentinas como una colación aparentemente inofensiva. Muchos lo consumen convencidos de que cuidan su línea.

La realidad es muy diferente. Este producto ultraprocesado esconde una composición nutricional que de saludable no tiene nada.

La historia del turrón Arcor arranca a fines de los años 80. Tal como señala la periodista Natalia Kiako en el sitio EconomiaSustentable.com, en esa época, Georgalos dominaba el mercado con su turrón Namur, un éxito rotundo de ventas.

El Namur era una adaptación criolla de recetas europeas. Junto al Mantecol, formaban la dupla más emblemática de Georgalos. Ambos reemplazaban almendras caras por maní cordobés, mucho más accesible.

Arcor vio el negocio y creó su propia versión automatizada del turrón. El Namur, de elaboración artesanal, no pudo competir en precio y desapareció del mercado a fines de los ochenta.

Georgalos relanzó el Namur en 2019 ante el furor de ventas. Pero su circulación no se compara con el producto de Arcor, que tiene distribución masiva.

Cómo una golosina se transformó en snack fit

El turrón de maní Arcor no cambió prácticamente nada en décadas, indicaron en EconomiaSustentable.com. Ni su fórmula, ni su nombre, ni siquiera el color del envoltorio.

Como golosina, siempre funcionó bien: económica, accesible y de distribución masiva. Pero algo cambió en los últimos años.

El producto multiplicó sus ventas gracias a un factor inesperado. Su inclusión en dietas para adelgazar y planes nutricionales armados por profesionales de la salud.

Muchos consumidores orientados a un estilo de vida saludable dejaron de verlo como golosina. Ahora lo consideran un snack estratégico dentro de una dieta limitada en calorías.

La lógica detrás de esta recomendación es simple. Aporta saciedad y recompensa sin sumar demasiadas calorías al día. Personal trainers y ciertos nutricionistas lo sugieren como colación.

Alrededor de 2017 la popularidad explotó. Se vendía aproximadamente un millón de turrones diarios.

Qué dicen los expertos sobre su valor nutricional real

El Dr. Carlos Sabagh, médico especialista en nutrición (MP 15230), es contundente. "No. El turrón no es salud