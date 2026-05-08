El proyecto impulsa modificaciones en el sistema de salud para restringir el alcance de las recetas, buscando reducir litigios y gastos excesivos

El Gobierno nacional impulsa una reforma de la Ley de Ejercicio de la Medicina que podría transformar radicalmente cómo funcionan las prescripciones médicas en Argentina. La iniciativa, liderada por el ministro de Salud, Mario Lugones, propone que los médicos sólo puedan indicar tratamientos vinculados a su propia especialidad.

La medida apunta a dos objetivos centrales: reforzar los controles sobre el gasto sanitario y reducir la judicialización del sistema de salud. El ministro busca ordenar un esquema donde hoy cualquier médico matriculado puede prescribir prácticamente cualquier tratamiento, sin importar su especialidad ni si está en