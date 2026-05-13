Un crucero quedó bajo vigilancia sanitaria en Francia tras la muerte de un pasajero y más de 50 casos de vómitos y diarrea a bordo

Las autoridades sanitarias francesas activaron este miércoles un importante operativo en el puerto de Burdeos luego de que más de 1700 personas permanecieran a bordo de un crucero afectado por cuadros gastrointestinales y la muerte de uno de sus pasajeros.

La situación generó una investigación epidemiológica para determinar el origen de los síntomas, mientras especialistas analizan si el episodio está relacionado con un brote de gastroenteritis aguda o con la circulación de norovirus.

La embarcación, perteneciente a la compañía Ambassador Cruise Line, arribó durante la madrugada procedente de Brest. En el barco viajaban 1.233 pasajeros —principalmente británicos e irlandeses— además de 514 tripulantes.

El recorrido había comenzado el 6 de mayo en las Islas Shetland y contemplaba escalas en Belfast, Liverpool y Brest antes de continuar hacia España.

¿Cuándo comenzaron los síntomas?

Los primeros casos se detectaron el 11 de mayo, mientras el crucero se encontraba en Brest. De acuerdo con información difundida por las autoridades sanitarias, cerca de medio centenar de personas presentó cuadros compatibles con afecciones gastrointestinales, principalmente vómitos y diarrea.

El episodio más delicado involucró a un pasajero británico mayor de 90 años, que falleció antes de la llegada del barco al puerto francés.

¿Qué investigan las autoridades?

Aunque los análisis iniciales realizados a bordo descartaron la presencia de norovirus, los estudios continúan en centros médicos de Burdeos para precisar el origen del cuadro sanitario.

Los investigadores tampoco descartan una posible intoxicación alimentaria y aclararon que el episodio no tiene relación con el hantavirus, que volvió a tomar notoriedad tras un caso ocurrido recientemente en otro crucero que viajaba entre Ushuaia y Cabo Verde y en el que fallecieron tres personas.

¿Cómo sigue la situación del barco?

Pese al monitoreo sanitario y al confinamiento preventivo, las autoridades locales no establecieron restricciones especiales fuera del puerto. Mientras tanto, varios pasajeros permanecieron en cubierta observando y fotografiando la ciudad.

El crucero continúa amarrado en el centro de Burdeos bajo seguimiento médico, mientras la empresa espera retomar el itinerario hacia España una vez que se confirme que no existe riesgo sanitario.

Más de 100 pasajeros se contagiaron de norovirus en Florida

Más de 100 pasajeros y miembros de la tripulación contrajeron norovirus a bordo del Caribbean Princess, un barco de la compañía Princess Cruises que había partido desde Florida a fines de abril.

El episodio ocurre en medio de la preocupación internacional por distintos brotes infecciosos registrados en cruceros y destinos turísticos, incluyendo recientes casos de hantavirus que generaron fuerte repercusión en las últimas semanas.

El crucero Caribbean Princess zarpó el 29 de abril desde Fort Lauderdale para realizar un recorrido de 14 días por el Caribe. Sin embargo, durante la travesía se detectó un contagio masivo de norovirus, uno de los virus gastrointestinales más contagiosos del mundo.

De acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), al menos 102 pasajeros y 13 tripulantes presentaron síntomas compatibles con gastroenteritis viral.

La embarcación transporta a más de 3100 pasajeros, por lo que el brote alcanzó aproximadamente al 3% de las personas a bordo.

Ante la situación, la empresa reforzó los protocolos sanitarios y avanzó con tareas intensivas de limpieza y desinfección en espacios comunes, restaurantes y sectores de alto tránsito dentro del barco.

Qué es el norovirus y cómo se contagia

El norovirus es una infección altamente contagiosa que provoca gastroenteritis aguda y suele expandirse rápidamente en lugares cerrados o con mucha circulación de personas, como cruceros, hospitales, escuelas y geriátricos.

La transmisión puede producirse por distintas vías:

Contacto directo con personas infectadas

Consumo de agua o alimentos contaminados

Superficies contaminadas

Manipulación de comida sin higiene adecuada

Los especialistas explican que este virus puede propagarse con facilidad incluso antes de que aparezcan los síntomas.

Cuándo llega el crucero afectado por el brote viral

Según los datos del portal de monitoreo marítimo CruiseMapper, el Caribbean Princess tiene previsto arribar este lunes 11 de mayo a Puerto Cañaveral.

Las autoridades sanitarias continúan siguiendo de cerca la situación para evitar nuevos contagios y determinar el origen exacto del brote a bordo.