El secreto de Cristiano Ronaldo para jugar su sexto Mundial a los 41 años: qué desayuna

El futbolista portugués, una de las grandes figuras de los últimos 20 años, reveló en una entrevista cómo se alimenta en su primera comida del día

El delantero portugués Cristiano Ronaldo continúa desafiando los límites de la longevidad y la excelencia deportiva en la élite del fútbol internacional. A sus 41 años, el actual atacante del Al Nassr de la Saudi Pro League se encuentra liderando como capitán a la selección de Portugal en el Mundial 2026, consolidando una de las carreras más extraordinarias de la historia del fútbol mundial. Este hito no es producto del azar; el máximo goleador histórico del fútbol mundial, con más de 900 tantos en su cuenta, sostiene su envidiable masa muscular y su plenitud física sobre una base de estrictos hábitos diarios, entrenamientos de alta exigencia y una disciplina alimentaria inquebrantable que transformó en su estilo de vida.

La primera comida del día representa un eslabón fundamental en la estrategia de rendimiento del astro nacido en Funchal, Madeira. En una reciente entrevista, Cristiano Ronaldo reveló de manera detallada los componentes exactos de su desayuno diario, una combinación diseñada meticulosamente para aportar energía constante y proteger su sistema cardiovascular. La base de su mañana se estructura en torno a tres alimentos específicos: huevos, palta y café, una tríada que le permite afrontar las exigentes jornadas mundialistas con una óptima respuesta muscular.

La palta se destaca en su rutina por ser una fruta rica en grasas saludables que promueve la saciedad y resguarda la salud cardíaca. Por su parte, el huevo le provee las proteínas esenciales para el mantenimiento de las fibras musculares, mientras que el café aporta la dosis necesaria de antioxidantes y micronutrientes asociados a la prevención del deterioro cognitivo y enfermedades crónicas.

La alimentación de Cristiano Ronaldo: lista de prohibidos y el menú para el resto del día

El cuidado de su organismo se extiende de manera rigurosa a lo largo de las cinco o seis comidas que realiza diariamente, las cuales se caracterizan por el uso exclusivo de insumos frescos y poco elaborados. Según los testimonios de su etapa en la Juventus provistos por su antiguo chef privado, el italiano Giorgio Barone, existen componentes que están completamente vetados en la mesa del futbolista.

En el régimen estricto del capitán portugués se destacan las siguientes pautas de consumo:

El azúcar refinada, los productos lácteos, el pan y cualquier tipo de alimento procesado están estrictamente prohibidos en su dieta.

El almuerzo y la cena se basan en la alternancia de proteínas frescas como pollo, pescado, ternera y huevos, siempre acompañados por vegetales y porciones controladas de arroz o aceite de coco.

Al mediodía, su plato combina verduras con pollo o pescado, garantizando un aporte equilibrado de fibra, minerales y vitaminas esenciales para la alta competencia.

La hidratación constante, el descanso pautado y la regularidad en los ejercicios físicos complementan el éxito de su plan de nutrición.

Cristiano Ronaldo y el permitido con sabor a su tierra natal

A pesar de las severas restricciones que guían su cotidianidad, el delantero conserva un espacio para conectar con las raíces gastronómicas de su país. Su plato preferido es el tradicional bacalhau à Brás, una emblemática receta de la cocina de Portugal que fusiona bacalao desmenuzado, huevo y papas fritas.

Esta preparación suele quedar en manos de su madre, Dolores Aveiro, señalada como una cocinera excepcional dentro del entorno familiar de la estrella lusa. Entre los gustos tradicionales que el jugador disfruta en ocasiones especiales también se encuentran el pollo asado al estilo portugués, las sopas de elaboración casera y diversos platos de pescado típicos de la isla de Madeira, demostrando que la constancia y el respeto por su cultura marchan a la par de su vigencia eterna en las canchas de juego.