Auditorías recientes en empresas de salud generaron rechazos de coberturas, obligando a pacientes a buscar avales y certificados extra

Pacientes con diabetes tipo 2 comenzaron a reportar cambios en los procesos de autorización para acceder a la cobertura de medicamentos que contienen semaglutida inyectable, entre ellos Ozempic. Afiliados que hasta hace pocas semanas recibían la medicación con autorización de sus empresas de medicina prepaga indican que ahora encuentran demoras, rechazos o solicitudes de documentación adicional. La situación también alcanza a quienes intentan iniciar el tratamiento por primera vez.

Los cambios se producen mientras la semaglutida mantiene una elevada demanda. El medicamento fue desarrollado para el tratamiento de la diabetes tipo 2, aunque en los últimos años también adquirió relevancia por su utilización en terapias destinadas al descenso de peso. En Argentina, las distintas presentaciones disponibles cuentan con indicaciones terapéuticas específicas autorizadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

El incremento de la demanda y las diferencias entre las indicaciones aprobadas para diabetes y obesidad llevaron a que las empresas de medicina prepaga revisaran los mecanismos de auditoría utilizados para autorizar la cobertura de estos tratamientos.

Como resultado de esas revisiones, algunos afiliados comenzaron a recibir pedidos de información complementaria para acreditar el diagnóstico, presentar estudios médicos o cumplir nuevos requisitos administrativos antes de obtener la autorización para acceder a la medicación.

Por qué las prepagas reforzaron las auditorías de Ozempic

Desde el sector de la medicina prepaga explicaron que las modificaciones en los controles surgieron tras auditorías internas que detectaron presuntas irregularidades en solicitudes de cobertura vinculadas con medicamentos que contienen semaglutida. Según señalaron, en algunos expedientes el diagnóstico de diabetes tipo 2 no podía ser respaldado mediante estudios de laboratorio, antecedentes clínicos u otra documentación médica considerada necesaria para acreditar la enfermedad.

Las revisiones también identificaron recetas emitidas por profesionales de especialidades que habitualmente no intervienen en el tratamiento de la diabetes. Entre ellas mencionaron prescripciones realizadas por cardiólogos, traumatólogos y otros especialistas, en lugar de médicos dedicados a la diabetología o la endocrinología.

Fuentes del sector indicaron que una de las principales empresas de medicina prepaga detectó más de un millar de casos que quedaron bajo revisión. De acuerdo con ese procedimiento, cuando aparecen inconsistencias en la documentación, la auditoría médica establece contacto con el profesional tratante para solicitar información adicional y regularizar el expediente antes de resolver si corresponde mantener o rechazar la cobertura.

A partir de estos controles, distintas compañías incorporaron nuevos criterios para autorizar la cobertura de Ozempic y otros medicamentos elaborados con semaglutida. Entre los requisitos que comenzaron a solicitar figura:

La acreditación de que el paciente realizó previamente otros tratamientos para controlar la diabetes tipo 2 antes de acceder a esta alternativa terapéutica

antes de acceder a esta alternativa terapéutica Análisis de si la persona recibe tratamiento con insulina

Verificación de que reúne determinados parámetros clínicos establecidos en los protocolos internos de cada empresa

Las condiciones pueden variar entre las distintas prestadoras de medicina prepaga, ya que cada una aplica sus propios procesos de auditoría para evaluar la autorización de medicamentos de alto costo.

Prepagas refuerzan las auditorías para autorizar Ozempic: qué cambia para los afiliados con diabetes

Especialistas dedicados al tratamiento de la diabetes manifestaron cuestionamientos respecto de estos criterios y sostienen que algunas de las exigencias incorporadas recientemente no coinciden con las recomendaciones incluidas en las principales guías internacionales de práctica clínica para el manejo de la enfermedad.

Profesionales vinculados al tratamiento de la diabetes señalaron que la aplicación de los nuevos filtros derivó en situaciones en las que pacientes que utilizaban semaglutida desde hacía varios meses dejaron de recibir la autorización correspondiente para continuar con la medicación.

También indicaron que algunas personas encuentran dificultades para iniciar el tratamiento debido a los nuevos requerimientos documentales establecidos por las auditorías de las empresas de medicina prepaga.

La semaglutida pertenece al grupo de medicamentos conocidos como agonistas del receptor GLP-1. Su utilización forma parte de las alternativas terapéuticas disponibles para el tratamiento de la diabetes tipo 2, siempre bajo indicación médica y conforme a las condiciones aprobadas por la autoridad sanitaria.

En Argentina, las distintas presentaciones comerciales autorizadas cuentan con indicaciones específicas y no todas responden a los mismos objetivos terapéuticos, ya que existen formulaciones destinadas al tratamiento de la diabetes y otras aprobadas para el manejo del sobrepeso y la obesidad.

Ley de Diabetes y posibles reclamos por la cobertura de medicamentos

El escenario abrió un nuevo foco de discusión entre afiliados y empresas de medicina prepaga respecto del alcance de la cobertura de estos tratamientos.

Si bien el Programa Médico Obligatorio (PMO) no incorpora de manera específica a los medicamentos agonistas del receptor GLP-1 dentro de su vademécum básico, la Ley de Diabetes establece la cobertura de los medicamentos, insumos y tratamientos que el médico tratante considere necesarios para el control de la enfermedad, conforme a la normativa vigente.

Frente a este contexto, especialistas consideran que podrían incrementarse los reclamos administrativos presentados por pacientes que buscan mantener la cobertura de la medicación o acceder a tratamientos indicados por sus profesionales de referencia.

También anticipan que, en aquellos casos en que las instancias administrativas no otorguen una respuesta favorable, podrían aumentar las presentaciones judiciales vinculadas con la continuidad de la cobertura de medicamentos para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Este escenario podría definir, en los próximos meses, nuevos antecedentes sobre el alcance de las obligaciones de las empresas de medicina prepaga respecto de la provisión de tratamientos con semaglutida.