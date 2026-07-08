La última edición de la iniciativa solidaria convocó a equipos regionales para fortalecer el trabajo de entidades que impulsan inclusión social

La 11ª edición de la Semana de las Posibilidades de AbbVie reunió a colaboradores de Argentina, Chile y Uruguay en una serie de jornadas solidarias junto a organizaciones sociales. El programa global de voluntariado corporativo convocó a miles de personas en todo el mundo.

La iniciativa busca generar impacto positivo en las comunidades donde la compañía tiene presencia. Este año, los equipos trabajaron con fundaciones dedicadas a la inclusión social, la salud comunitaria y el acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad.

El objetivo central del programa es transformar el compromiso de los colaboradores en acciones concretas que contribuyan al desarrollo sostenible y al bienestar de las personas más vulnerables.

Tres organizaciones argentinas recibieron apoyo de voluntarios

En Argentina, un grupo de voluntarios trabajó con la Fundación San Genaro en Don Torcuato. Prepararon kits de higiene personal y femenina, además de botiquines de primeros auxilios para familias que asisten a comedores comunitarios de la zona.

Los colaboradores también instalaron señalética en los espacios de la fundación. El objetivo fue promover hábitos de autocuidado y prevención entre las familias beneficiarias.

Otro equipo participó de una jornada con la Asociación Civil Mocha Celis. Esta organización trabaja para garantizar inclusión y oportunidades para personas travestis, trans y no binarias.

Los voluntarios compartieron actividades diseñadas para fortalecer el trabajo de la asociación. La jornada incluyó dinámicas de integración y apoyo operativo.

Un tercer grupo se dedicó al Instituto Román Rosell, institución que atiende y acompaña a personas con discapacidad visual. Allí realizaron tareas de pintura y reacondicionamiento de espacios comunes.

Cómo fue la participación en Chile y Uruguay

En Chile, el equipo de AbbVie acompañó a la Fundación Salud Calle. Esta organización promueve el acceso a la salud de personas en situación de calle.

Los colaboradores reacondicionaron una de las salas de atención de la fundación. La mejora de estos espacios permite que la organización desarrolle su labor cotidiana con mayor dignidad para quienes reciben atención médica y social.

En Uruguay, los voluntarios trabajaron junto a la Fundación Por La Integración. Esta entidad brinda apoyo a niños, adolescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad social.

Las actividades incluyeron talleres de cocina, elaboración de panes, dulces y mermeladas. También participaron en jornadas de reciclaje como parte de los programas educativos de la fundación.

Un programa que ya lleva 11 años de impacto global

Desde su creación, la Semana de las Posibilidades ha movilizado a miles de colaboradores de AbbVie en más de 50 países y territorios. Se consolidó como una de las iniciativas de voluntariado corporativo más importantes de la compañía farmacéutica.

Cada edición anual busca que los equipos de diferentes áreas participen activamente en proyectos sociales, generando vínculos directos con las comunidades donde la empresa opera.

El programa combina la responsabilidad social empresaria con el desarrollo del sentido de pertenencia de los colaboradores. Las actividades se diseñan en conjunto con las organizaciones beneficiarias para responder a necesidades reales.