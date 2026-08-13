El envejecimiento de la población plantea nuevos desafíos para el sistema de salud argentino

El crecimiento de la expectativa de vida y los cambios en la estructura demográfica están generando nuevas demandas para los sistemas de salud, el mercado laboral y la organización de la economía. En Argentina, las proyecciones del INDEC indican que las personas de 65 años o más representarán el 16,4% de la población en 2040, frente al 12% registrado en 2022.

La evolución demográfica plantea la necesidad de analizar cómo organizar y sostener un sistema de salud que pueda responder a una población con mayor longevidad. El envejecimiento también genera cambios en la planificación de los recursos humanos, la incorporación de tecnología, la organización de las instituciones y las políticas públicas vinculadas con la atención sanitaria.

Estos temas serán uno de los ejes del VIII Congreso de Salud Adecra+Cedim 2026, que se realizará el próximo 19 de agosto en el Sheraton Pilar Hotel & Convention Center, con transmisión vía streaming en simultáneo. El encuentro es organizado por Adecra+Cedim, cámara que reúne a más de 420 clínicas, sanatorios, hospitales privados y centros de diagnóstico y tratamiento ambulatorio de todo el país.

Bajo la consigna "Desafíos y rediseño del sistema de salud", el Congreso reunirá a directivos de instituciones sanitarias, especialistas, referentes del sector y representantes vinculados con distintas áreas de la salud para abordar los cambios que atraviesa el sistema argentino.

La agenda incluirá cuestiones relacionadas con el impacto del cambio demográfico, la organización y planificación de las instituciones, la gestión del talento, la transformación tecnológica y las perspectivas para el sistema de salud privado.

El envejecimiento y la transformación del sistema de salud

El aumento de la longevidad modifica las necesidades de la población y plantea nuevas cuestiones para la planificación sanitaria. La evolución de la estructura etaria requiere considerar el impacto que tendrá sobre la demanda de servicios, la organización de las instituciones y la disponibilidad de profesionales y trabajadores especializados.

Desde Adecra+Cedim señalaron que la mayor longevidad está modificando la forma en que las personas viven, trabajan y proyectan el futuro, y ubicaron al sector de la salud como uno de los ámbitos centrales de ese proceso.

En ese marco, el Congreso propone analizar los desafíos asociados al rediseño del sistema desde distintas perspectivas. La propuesta contempla tanto cuestiones vinculadas con la gestión y la incorporación de nuevas tecnologías como aspectos económicos, laborales, políticos e institucionales.

El encuentro estará dividido en dos grandes bloques. El primero será de carácter técnico y se desarrollará durante la mañana, mientras que el segundo, previsto para la tarde, estará orientado a cuestiones político-empresarias.

De esta manera, la programación buscará abordar la transformación del sistema sanitario desde diferentes áreas y reunir en un mismo espacio a representantes de instituciones de salud, especialistas, dirigentes y analistas.

Los temas que se debatirán durante el Bloque Técnico

El Bloque Técnico incluirá diferentes exposiciones relacionadas con los cambios que atraviesan las organizaciones de salud y con las nuevas demandas derivadas de la transformación demográfica.

Uno de los ejes será la denominada generación silver, concepto utilizado para referirse a las personas mayores y a su incidencia social y económica. El debate estará orientado a analizar las oportunidades y los desafíos asociados con el crecimiento de este segmento de la población.

También se abordarán cuestiones relacionadas con la organización y planificación en salud, un área que adquiere relevancia frente a la evolución de la demanda y a la necesidad de adaptar las estructuras de atención.

Otro de los temas previstos será el envejecimiento del capital humano y la gestión del talento en salud. El cambio demográfico no solamente modifica las características de la población atendida, sino que también plantea interrogantes sobre la disponibilidad, formación, organización y permanencia de los trabajadores del sector.

La agenda técnica incluirá además el impacto de la inteligencia artificial en las instituciones de salud, con especial atención a las posibilidades que ofrecen las nuevas herramientas para los procesos sanitarios y de gestión.

La cirugía robótica y la transformación digital del proceso quirúrgico también formarán parte de las exposiciones. El desarrollo de estas tecnologías está modificando diferentes etapas de la actividad médica, desde la planificación de procedimientos hasta la utilización de herramientas digitales durante las intervenciones.

Entre los especialistas y referentes que participarán del bloque se encuentran:

Liliana Parodi, periodista y exdirectora de América TV

Sebastián Campanario, periodista, economista y especialista en economía del cambio e innovación

Marcelo Rohr, CEO en Centros Hirsch

María Roca, directora de INECO Organizaciones e investigadora independiente del CONICET

También serán parte de la jornada:

Alejandro Melamed, conferencista, consultor y referente en futuro del trabajo y liderazgo

Gustavo García Fornari, jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Italiano de Buenos Aires

Federico Pedernera, médico especialista en Sistemas de Información para la Salud, entre otros participantes

El escenario político y empresario del sector

Durante la tarde se desarrollará el Bloque Político-Empresario, que estará enfocado en cuestiones relacionadas con el funcionamiento actual y las perspectivas del sistema de salud argentino.

Uno de los temas será la ética global para la atención sanitaria, mientras que otro eje estará relacionado con el contexto geopolítico y las oportunidades para Argentina dentro del nuevo escenario internacional.

La programación también contempla un análisis sobre el presente y futuro del sistema de salud argentino, con especial atención en sus desafíos estructurales y en las oportunidades que pueden surgir a partir de los cambios que atraviesa el sector.

A esto se sumará el análisis de las políticas públicas demandadas por el sector de la salud privada, en un contexto en el que las instituciones sanitarias deben afrontar cambios relacionados con los costos, la tecnología, los recursos humanos y las características de la demanda.

Entre los participantes del bloque estarán:

Manuel Giraldo, experto sanitario y referente de EPHiC

Claudio Fantini, periodista, politólogo y analista internacional

Enrique Camerlinckx, director general del Sanatorio Mater Dei

Jorge Colina, titular de IDESA

También participarán:

Pablo Stutzbach, jefe del Instituto Cardiovascular San Isidro, Sanatorio Las Lomas, y miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología

Jorge Giacobbe, analista político y director de Giacobbe & Asociados

Pablo Paltrinieri, director comercial del Grupo Hospital Privado Universitario de Córdoba y miembro de la Comisión Directiva de Adecra

La incorporación de distintas perspectivas apunta a analizar el sistema sanitario desde el funcionamiento de las instituciones, el financiamiento, las sociedades científicas, las políticas públicas y el escenario económico y político.

Bitácora Salud tendrá un episodio en vivo

Una de las novedades del VIII Congreso de Salud Adecra+Cedim 2026 será la realización de un episodio especial en vivo del podcast Bitácora Salud, producido por la propia cámara, con motivo de su primer aniversario.

El episodio será conducido por Alfredo Vidal, director médico del Instituto Alexander Fleming y conductor del podcast. La actividad contará con un panel denominado "Ganadores y perdedores del sistema de salud. ¿Esta es la última crisis?".

La conversación reunirá a Enrique Camerlinckx, Jorge Colina y Pablo Stutzbach, quienes analizarán el presente y las perspectivas del sistema sanitario desde las posiciones de tres actores vinculados con el sector: prestadores, financiadores y sociedades científicas.

La propuesta permitirá incorporar al programa del Congreso un espacio de debate centrado en la situación actual del sistema de salud y en las transformaciones que podrían producirse en los próximos años.

Un Congreso centrado en el futuro del sistema sanitario

El VIII Congreso de Salud Adecra+Cedim 2026 tendrá como eje la discusión sobre los cambios que enfrenta el sistema sanitario y la necesidad de analizar nuevas formas de organización y planificación.

El proceso de envejecimiento de la población ocupará un lugar central dentro de la agenda. De acuerdo con las proyecciones del INDEC, el aumento de la proporción de personas de 65 años o más hacia 2040 constituye uno de los factores que deberán ser considerados en la planificación de las políticas y servicios de salud.

A esta transformación se suman otros procesos que atraviesan al sector, como la incorporación de inteligencia artificial, la digitalización, el desarrollo de la cirugía robótica, los cambios en el mercado laboral y las nuevas necesidades de gestión de las instituciones.

El programa del Congreso combinará exposiciones técnicas con debates sobre el escenario político, económico y empresarial, con la participación de especialistas de diferentes áreas.

El encuentro se realizará el 19 de agosto de 2026 en el Sheraton Pilar Hotel & Convention Center y contará con transmisión vía streaming en simultáneo. El programa completo, las modalidades de participación, las inscripciones y la información sobre las actividades previstas están disponibles en el sitio oficial del Congreso: congresoadecracedim.com.