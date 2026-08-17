Tras años evitando admitirlo, el deportista español compartió cómo la ansiedad y las señales físicas lo llevaron a recurrir a tratamiento psiquiátrico

Rafael Nadal construyó durante más de dos décadas una de las carreras más importantes de la historia del tenis. Ganó 22 títulos de Grand Slam, 14 de ellos en Roland Garros, y se convirtió en una referencia mundial por su capacidad para competir incluso en situaciones físicas adversas.

Pero detrás de esa imagen de fortaleza y resistencia hubo también momentos en los que el extenista tuvo que pedir ayuda. En una reciente entrevista con CNN, Nadal recordó un episodio de ansiedad que atravesó durante su carrera y explicó cuál fue la señal que le permitió comprender que necesitaba recurrir a profesionales.

"Siempre pensé que tenía que solucionar estas cosas por mí mismo en términos de fortaleza mental", contó el español. Sin embargo, hubo un momento en el que esa estrategia dejó de ser suficiente.

"Cuando me di cuenta de que no podía salir a la calle sin una botella de agua en la mano, vi la magnitud del problema y busqué ayuda", explicó.

El episodio de ansiedad que preocupó a Rafa Nadal

Según relató Nadal, aquel período estuvo relacionado con la acumulación de distintos factores que marcaron buena parte de su carrera: lesiones, presión competitiva y años de exigencia al máximo nivel.

El extenista reconoció que durante mucho tiempo creyó que podía enfrentar cualquier dificultad utilizando únicamente su fortaleza mental. Esa idea formaba parte de la manera en que había aprendido a afrontar las exigencias del deporte profesional.

Pero la situación cambió cuando comenzó a sentir que necesitaba llevar una botella de agua consigo para poder salir a la calle.

Para Nadal, esa conducta fue una señal de que el problema había adquirido una dimensión que ya no podía resolver por sí mismo.

"Ahí entendí que necesitaba ayuda", recordó.

El mallorquín explicó que primero consultó con un psicólogo, aunque no encontró en esa instancia la solución que estaba buscando. Después decidió acudir a un psiquiatra. A partir de esa consulta comenzó un tratamiento farmacológico.

Según contó, empezó a notar una mejoría después de algunos meses y mantuvo la medicación durante aproximadamente un año.

"Finalmente me recuperé", señaló.

Las lesiones que acompañaron a Nadal durante su carrera

La salud física también tuvo un peso importante en la trayectoria del exnúmero uno del mundo.

Nadal sufrió su primera lesión grave en el pie izquierdo cuando tenía apenas 17 años. Aquel problema derivó posteriormente en el diagnóstico del síndrome de Müller-Weiss, una enfermedad degenerativa que afectó uno de los huesos del pie y que lo acompañó durante gran parte de su carrera.

El problema tuvo un impacto significativo en su trayectoria. En distintos momentos debió afrontar lesiones en:

Rodillas

Muñecas

Espalda

Abdomen

Costillas

Cadera

Diferentes problemas musculares y tendinitis

Uno de los episodios más importantes ocurrió en 2023, cuando sufrió una lesión en el psoas ilíaco durante el Abierto de Australia. La recuperación fue extensa y terminó siendo determinante para el tramo final de su carrera.

A lo largo de los años, Nadal construyó una reputación basada precisamente en su capacidad para competir pese al dolor y las limitaciones físicas. Esa característica le permitió conseguir algunos de los triunfos más importantes de su carrera, aunque también implicó una enorme exigencia.

El diagnóstico que recibió cuando tenía 19 años

Uno de los momentos que más recuerda Nadal ocurrió en 2005, cuando tenía 19 años y acababa de ganar su primer Grand Slam.

Los médicos le advirtieron entonces que el problema en su pie podía comprometer su futuro como tenista profesional.

"Estás proyectando tu futuro como tenista profesional y, de repente, parece que quizá no podrás seguir haciendo lo que has hecho toda tu vida. A los 19 años es muy difícil asimilar algo así", recordó.

A pesar del diagnóstico, Nadal continuó compitiendo y construyó una carrera que terminó superando ampliamente las expectativas.

Su recorrido estuvo marcado por la necesidad permanente de administrar sus condiciones físicas. El síndrome de Müller-Weiss volvió a obligarlo a alejarse del circuito en diferentes etapas y condicionó su preparación para varios torneos.

La fortaleza mental como parte de su formación

En la construcción de esa personalidad competitiva tuvo un papel central su tío Toni Nadal, quien fue su entrenador durante buena parte de su carrera.

Los métodos utilizados durante su formación estuvieron orientados a que Rafa aprendiera a competir en situaciones incómodas y a tolerar las dificultades.

El propio Nadal contó en diferentes oportunidades que su tío buscaba evitar cualquier tipo de concesión durante los entrenamientos para fortalecer su capacidad de afrontar situaciones adversas.

Esa formación terminó convirtiéndose en una de las características más reconocibles de su estilo como deportista.

Sin embargo, el episodio de ansiedad que ahora recuerda también muestra los límites de esa filosofía. Incluso un deportista acostumbrado a convivir con la presión y el dolor puede atravesar una situación en la que necesita asistencia profesional.

Para Nadal, reconocerlo significó cambiar la manera de afrontar lo que le estaba ocurriendo.

El retiro de Rafa Nadal del tenis profesional

Nadal anunció su retiro del tenis profesional en octubre de 2024, después de una última etapa marcada por las lesiones y los intentos de regresar al máximo nivel.

Su último torneo oficial fue la Final 8 de la Copa Davis, disputada en noviembre de ese año. España quedó eliminada ante Países Bajos y Nadal puso fin definitivamente a una carrera de más de dos décadas.

Su palmarés incluye:

22 títulos de Grand Slam

14 Roland Garros

4 US Open

2 Wimbledon

2 Australian Open

2 medallas de oro olímpicas

También fue una pieza fundamental de España en la Copa Davis.

A diferencia de otros deportistas que sienten incertidumbre después del retiro, Nadal aseguró que siempre entendió que su carrera profesional tendría un final.

"Siempre consideré que ser deportista era una parte de mi vida que algún día terminaría", explicó.

Una nueva etapa lejos de las canchas

Después de retirarse, Nadal comenzó a dedicar más tiempo a su familia y a sus diferentes proyectos personales y empresariales.

Entre ellos se encuentra la Rafa Nadal Academy, creada en Mallorca y convertida con el paso de los años en uno de sus principales proyectos fuera de las canchas.

También participa en iniciativas vinculadas con la educación, el deporte, el bienestar y la hotelería.

Uno de los proyectos más conocidos es ZEL, la marca de hoteles que desarrolló junto con Meliá Hotels International. La propuesta nació a partir de la experiencia que Nadal acumuló durante años de viajes por el circuito profesional.

El extenista explicó que esas décadas recorriendo distintos países le permitieron conocer de cerca qué buscan los viajeros y cómo cambiaron sus prioridades.

Según su visión, mientras anteriormente muchas personas priorizaban ahorrar para comprar bienes materiales, actualmente existe una mayor valoración de las experiencias, como viajar y conocer nuevos lugares.

Nadal también apuesta por el bienestar y el deporte

Su actividad empresarial se extiende además a otros sectores relacionados con el deporte y la salud.

El español impulsó proyectos vinculados con suplementos y bienestar deportivo, mientras que la academia que lleva su nombre mantiene su expansión internacional.

En 2025, Nadal también avanzó en la apertura de parte del capital de la academia a un fondo de inversión para acompañar su crecimiento internacional, aunque mantuvo el control del proyecto.

De esta manera, el extenista busca trasladar fuera del deporte algunos de los principios que marcaron su carrera: disciplina, preparación y capacidad para afrontar períodos de dificultad.

Una experiencia que Nadal decidió contar

A los 40 años, Nadal atraviesa una etapa muy diferente a aquella en la que dominaba las canchas de tenis.

La historia que ahora decidió compartir muestra otro aspecto de una carrera construida alrededor de la exigencia. El deportista que durante años fue reconocido por su fortaleza mental también tuvo que aceptar que podía necesitar ayuda profesional.

Su decisión de consultar primero con un psicólogo y luego con un psiquiatra marcó un punto de inflexión frente al episodio de ansiedad que atravesaba.

"Ahí entendí que necesitaba ayuda", resumió Nadal al recordar el momento en que comprendió que no podía resolverlo todo únicamente con fuerza de voluntad.

Lejos de las canchas, el extenista encara ahora una nueva etapa, con más tiempo para su familia y con una agenda enfocada en sus proyectos empresariales y deportivos. Pero aquella experiencia también dejó una conclusión personal: incluso después de haber pasado más de 20 años compitiendo al máximo nivel, hubo un momento en que pedir ayuda fue parte de la solución.