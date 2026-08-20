La Superintendencia de Servicios de Salud dio de baja a 18 entidades de medicina prepaga por incumplimientos. Cuáles son y qué pasa con los afiliados

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) avanzó con una nueva etapa de revisión del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) y resolvió excluir a 18 entidades, entre empresas, mutuales y cooperativas.

La medida se enmarca en los controles que lleva adelante el organismo sobre las organizaciones que forman parte del sistema de salud privado. De acuerdo con la SSS, las entidades alcanzadas no pudieron acreditar las condiciones necesarias para continuar dentro del registro.

La nueva resolución se incorpora a una serie de exclusiones que ya supera las 180 entidades desde el comienzo de este proceso de revisión.

El Gobierno eliminó nuevas prepagas del registro: cuáles fueron las irregularidades detectadas

Los relevamientos realizados por el organismo permitieron encontrar organizaciones que permanecían registradas pese a no desarrollar actividades contempladas por la Ley 26.682, no contar con afiliados activos o no haber presentado los documentos exigidos por la normativa.

El procedimiento no implicó una baja inmediata. Primero, la Superintendencia comunicó las observaciones a las entidades involucradas y les dio la posibilidad de presentar la información necesaria para acreditar su situación.

Cuando no hubo una respuesta suficiente o no se logró demostrar el cumplimiento de los requisitos, la autoridad regulatoria avanzó con el rechazo de las inscripciones definitivas o con la eliminación de los registros provisorios.

El propósito es que el padrón reúna a organizaciones que efectivamente desarrollen una actividad vinculada con la medicina prepaga y puedan demostrar que cumplen con las obligaciones correspondientes.

Las 18 entidades que fueron excluidas del registro

La nueva resolución alcanza a las siguientes organizaciones:

Plan Odontológico Integral S.A. Cámara de Tabaco de Misiones Armiento S.A. Instituto Materno Infantil S.A. Sociedad Médica Universitaria S.A. Asociación Mutual Intercooperativa AMI S.R.L. Huinca Salud S.A. Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y de Créditos Cuenca del Salado Ltda. Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay EMPY S.R.L. Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A. Timely Medical Premedikal S.R.L. Emergencia S.R.L. Seres S.R.L. Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañás Limitada (COEVICAL) Cardio S.A.

La resolución oficial identifica además a cada organización mediante su correspondiente número de registro provisorio dentro del RNEMP.

Qué pasa con los afiliados de las entidades dadas de baja

Una de las principales dudas que puede generar la decisión es qué ocurre con las personas que tenían cobertura a través de alguna de estas organizaciones.

La Superintendencia señaló que las exclusiones correspondientes a esta etapa no generan un cambio de cobertura para los usuarios, dado que las entidades involucradas no registraban beneficiarios activos ni prestaban servicios efectivos al momento de las verificaciones.

Por lo tanto, la medida tiene como principal efecto la actualización del padrón y la eliminación de organizaciones que permanecían registradas sin acreditar las condiciones requeridas.

Una obra social quedó bajo un régimen especial de control

En una resolución diferente, la SSS declaró en situación de crisis a la Obra Social de Operadores Cinematográficos, identificada con el R.N.A.S. N.º 1-0460-3.

La decisión se tomó después de que el organismo encontrara incumplimientos relacionados con diferentes áreas de funcionamiento de la entidad. Entre ellas se encuentran cuestiones prestacionales, jurídico-institucionales, contables y vinculadas con la atención de los beneficiarios.

También se analizaron indicadores correspondientes a su situación económico-financiera y a la capacidad de repago.

A partir de esta declaración, la obra social deberá elaborar un plan de contingencia que incluya acciones destinadas a corregir los problemas detectados y encaminar su situación.

Qué medidas deberá cumplir la entidad observada

La Superintendencia ordenó a sus áreas técnicas realizar el seguimiento del plan que presente la obra social y verificar posteriormente si las medidas comprometidas son efectivamente implementadas.

Este mecanismo permite reforzar la supervisión sobre los agentes que presentan indicadores considerados críticos y establecer un esquema de seguimiento específico mientras se intenta revertir la situación.

En paralelo, el organismo continúa con el análisis de las entidades que figuran en el registro de medicina prepaga para determinar cuáles mantienen las condiciones necesarias para permanecer allí.

Qué otras organizaciones fueron excluidas del registro

Las nuevas bajas se suman a las dispuestas anteriormente durante el proceso de revisión. Entre las entidades que ya fueron retiradas aparecen:

Su Medicina Asistencia S.A.

Instituto Panamericano de Salud S.A.

Imedical S.A.

Seres

Prepasa S.A. Prestadora para la Salud

Grupo Proyectar S.R.L.

Clínica Espora S.A.

Emergencias Médicas Fueguinas S.A.

SEM Olavarría S.R.L.

Emergencia Médica Privada S.A.

Grupo IE Traslados S.A.

Sanatorios Acreditados Integrados S.A.

Medinals S.A.

Del Sol S.A.

Veramed SRL

Cardioblas S.A.

Formar Salud S.A.

VFMH Desarrollos S.A.

Salud Patagónica S.A.

UB Asistencial S.A.

Cobertmed SRL

Azul Salud S.A.

Alianza Mediterránea de Salud S.A.

Premium Traslados S.R.L.

Carmed S.R.L.

Coop de Viv, Crédito y Consumo del Rosario Ltda.

Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea

Cooperativa de Trabajo 16 de Diciembre Limitada

Cooperativa de Trabajo Seinsa Ltda.

Cooperativa Bienestar Ltda.

Cooperativa de Trabajo Junto a Ti Ltda.

Firenze Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios Asistenciales Ltda.

Cooperativa de Previsión y Crédito de Villa María Limitada

Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Villa Ballester

Asociación Mutual San Isidro Labrador

Asociación Mutual Médica Gualeguaychú

Asociación Mutual 24 de Octubre Cobertura Total

Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad Cultura Acción Social

Mutual del Círculo Médico del Departamento La Paz

Asociación Mutual Trabajo y Progreso

Asociación Mutual Renacer

Asociación Mutual 22 de Julio

Asociación Mutual Bancaria

Mutual Agua y Energía Salta

Mutual de Docentes Privados

Asociación Mutual Crecer

Centro Gallego Sociedad Mutual

Asociación Mutual Triángulo

Mutual de Integración Latinoamericana

Mutual de Ayuda entre Ferroviarios Activos, Jubilados y Pensionados

Asociación Mutual Voluntarios por la Vida

Asociación Mutual Mercantil del Noroeste

Asociación Mutual Todos Unidos

Asociación Mutual de Servicios 14 de Diciembre de la Provincia de San Juan

Asociación Mutual para el Desarrollo y Crecimiento Social Crecer

Unión Mutualista de Jubilados y Pensionados de Córdoba

Asociación Mutual del Personal de Comercio y Actividades Civiles de la Ciudad de Oberá y L. N. Alem

Asociación Mutual Pedro Campos

Mutual de Directivos, Ex Directivos, Funcionarios y Ex Funcionarios de Mutuales de Bancos Privados de la RA

Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina Protección Recíproca

Mutual Mediterránea de Servicios Integrales

Mutual Solidaria Génesis

Magna Salud S.R.L.

OMSA Prosal S.A.

Sanatorio San Jerónimo Norte S.R.L.

Emergencias Médicas Santa María S.A.

Medicina Asistencial Privada S.R.L.

Medycin S.R.L.

IE Emergencias Chivilcoy S.A.

Emesec Emergencias Médicas Esteban Echeverría S.A.

Compañía Global de Salud S.A.

Vivir Medicina Privada S.A.

Medical S.R.L.

Servicio de Urgencias Médicas Ushuaia S.R.L.

Siempre S.R.L.

Merli Elva Ana y Lanter Patricio Eduardo S.H.

Roma Salud S.A.

Opsal S.A.

Master Med System S.R.L.

Coseguro Total S.R.L.

Centro Médico del Parque SDH

Mitre Medical Network S.A.

Salud Total S.A.

Confederada Salud SRL

Noba Pampa Salud SRL

Quince

MPN Medical International S.A.

Compañía Mediterránea de Salud S.A.

Gerenciar Salud SRL

Medicin Care Servicios Médicos Domiciliarios S.A.

Prepaga SRL

Aio Care S.R.L.

Medicina Privada San Juan Bautista S.A.

Centro Salud S.A.

Medicina Argentina S.A.

Sid Medical S.A.

Acarti S.A.

Comi Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios en el Área de la Salud

Comese Coop. Ltda.

Cooperativa Argentina de Medicina Integral-CAMI- de Trabajo Ltda.

Cooperativa de Trabajo de Medicina Asistencial Integrada de Diamante Limitada

Mutual del Círculo Médico del Departamento Federación

Mutual de Activos y Pasivos

Asociación Mutual Ciudadanos Bonaerenses

Asociación Mutual de Profesionales de la Salud de la República Argentina

Asociación Mutual de Asistencia a la Tercera Edad

Mutual Doce de Enero

Asociación Mutual de Óptica Integral

Asociación Mutual Versailles

Mutual de Servicios Médicos y Tratamiento de la Hipoacusia

Asociación Mutual Los Andes

Amtapra

Asociación Mutual Arquitas

Asociación Mutual Veteranos Argentinos

Mutual Ibatin

Círculo Médico de 25 de Mayo (SAMI 25 de Mayo)

Staff Médico S.A.,

Sancor Medicina Privada S.A

Obra Social del Personal Aeronáutico

Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana

Mutual Persona John Deere Argentina

Asistencia Mutual Aeronavegante

Instituto Médico Asistencial IMA

Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil

Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina

Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios

Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre

Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.

Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios

Asociación Mutual Intercooperativa

Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada

Instituto Materno Infantil S.A.

Empy SRL

Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación

Austral Organización Médica Integral

Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda

Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda

IE Emergencias Médicas Bolivar S.A.

Cardio S.A.

Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay

Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba

Plan Odontológico Integral S.A.

Cámara de Tabaco de Misiones

Codime S.A.

Mapfre Salud S.A.

Sociedad Médica Universitaria S.A.

Carra Salud S.A.

Huinca Salud

Rescate Centro S.A.

Emergencia Río Cuarto (Aspurc)

Emergencias Médicas Punilla S.A.

Grupo Gerenciador G4 S.A.

Emergencia Cardio Asistencial S.A.

Pangea S.A.

Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra)

Armiento S.A. (Grupo A Mano)

Círculo Médico de San Luis

Círculo Médico de Bragado

Policlínico Lomas Medicina Prepaga Sociedad Anónima

Protección Médica SRL

ECSA Salud

Obra Social de la Federación de Cámaras y Centro Comerciales Zonales de la República Argentina

And the Yellow Too S.A.

Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario

Asociación Española de Socorros Mutuos-Villa Constitución

Mutual Odontológica Argentina

La depuración también alcanzó a mutuales, cooperativas y obras sociales radicadas en distintas jurisdicciones del país.

Con estas medidas, el organismo apunta a que el registro refleje la situación real de las entidades que integran el sistema y a reforzar los controles sobre quienes continúan habilitados para operar.