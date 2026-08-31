PAMI permite consultar la cobertura de remedios online y saber cuánto vas a pagar en la farmacia

PAMI habilitó una herramienta online para consultar precios y cobertura de medicamentos. Cómo buscar el listado oficial y pedir el subsidio al 100%

La obra social de los jubilados y pensionados cuenta con un instrumento digital de acceso público que permite verificar de forma anticipada el nivel de cobertura que otorga el organismo en cada medicamento.

La herramienta busca brindar transparencia sobre los precios vigentes y los porcentajes de descuento antes de acudir a la red de farmacias adheridas. El Padrón Oficial detalla el nombre comercial de la droga, su presentación, el precio de lista, la tasa de cobertura fijada por el programa previsional y el importe exacto de copago que queda a cargo del afiliado. El listado en circulación cuenta con fecha de actualización oficial al 3 de agosto de 2026.

Cuáles son los porcentajes de descuento según el tipo de tratamiento

La estructura del Programa de Medicamentos de PAMI contempla escalas de bonificación que varían en función de la patología diagnóstica, la duración del tratamiento y la eventualidad del uso:

Cobertura del 100%: garantizada de forma directa para tratamientos vinculados a diabetes, patologías oncológicas y oncohematológicas, hemofilia, VIH, hepatitis B y C, pacientes trasplantados y artritis reumatoidea

Cobertura del 50% al 80%: asignada a medicamentos orientados al tratamiento de enfermedades crónicas y agudas de alta frecuencia

Cobertura del 40%: aplicable a fármacos catalogados de uso eventual o sintomático

En cuanto a la verificación de precios, esta se realiza directamente desde cualquier celular o computadora, evitando desplazamientos presenciales a las agencias del organismo:

Ingreso a la plataforma: acceder al Portal de Datos Abiertos de PAMI Ubicación del catálogo: escribir la palabra "medicamentos" en el motor de búsqueda central de la base de datos Descarga del archivo: seleccionar el documento denominado "Listado de precios de medicamentos para afiliados" Búsqueda por marca o droga: abrir el archivo descargado y utilizar la función de búsqueda de texto para identificar la presentación requerida y visualizar el importe neto a pagar

El subsidio social para obtener el 100% de cobertura sin pagar de más

En aquellos casos donde el medicamento indicado por el profesional no figure dentro del archivo o el afiliado no disponga de ingresos suficientes para afrontar el copago, la obra social mantiene habilitado el régimen de Subsidio Social por Razón Social. Este beneficio otorga una cobertura del 100% para el tratamiento de patologías agudas o crónicas.

Para solicitudes que incluyan hasta cuatro medicamentos con prescripción, el trámite de subsidio social se puede iniciar directamente desde la plataforma web de Mi PAMI, contando con un sistema de validación automática.

Si la prescripción médica requiere un esquema superior a cuatro drogas, el expediente pasa a una evaluación técnica coordinada por la Unidad de Gestión Local (UGL) correspondiente al domicilio del beneficiario.

Requisitos para retirar los remedios en la farmacia

Una vez que el médico de cabecera emite la Receta Electrónica, la orden queda alojada de forma automática en el sistema central de PAMI, sin necesidad de ser impresa en papel para la mayoría de los tratamientos habituales.

El afiliado o la persona autorizada únicamente debe acudir a la farmacia con el DNI físico y la credencial de PAMI. Desde el organismo aclararon que para el retiro de medicación especial —como psicofármacos, terapias oncológicas o tratamientos antirretrovirales— las farmacias pueden solicitar la presentación del duplicado impreso y firmado por el profesional de la salud.

Verificar la vigencia de la receta y la escala de descuento en el listado oficial previene demoras al momento de efectuar la compra.