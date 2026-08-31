Cartilla médica de PAMI y la guía para elegir especialista o sacar turnos desde el celular

La cartilla de PAMI permite elegir especialistas y centros de salud con Orden Médica Electrónica. Cómo consultar la app y sacar turnos

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene estructurada su red nacional de cobertura médica a través de una cartilla digital integrada que permite a jubilados y pensionados consultar profesionales, centros de salud, instituciones de diagnóstico por imágenes, servicios de internación y guardias.

La elección del lugar de atención depende, en gran parte, del tipo de prestación que el beneficiario necesite. Por ejemplo, para algunas especialidades, el afiliado puede elegir entre distintos profesionales y centros disponibles en la cartilla, mientras que hay servicios que tienen prestadores asignados.

Cómo elegir especialista y pedir turno con la Orden Médica Electrónica

Para acceder a una consulta con un médico especialista o realizarse estudios de diagnóstico por imágenes, PAMI solicita contar previamente con una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por el médico de cabecera.

La orden se carga de manera automática en el sistema central del organismo, por lo que el profesional o centro de salud la visualiza en pantalla al momento de la atención. Bajo esta modalidad, el afiliado puede buscar en la cartilla médica al especialista o centro de diagnóstico de su preferencia y solicitar el turno directamente.

El día de la cita únicamente se debe presentar el DNI físico y la credencial de PAMI (en formato plástico o digital a través de la aplicación).

Prestadores asignados versus libre elección: la diferencia en las especialidades

El modelo de atención de PAMI establece dinámicas operativas distintas según el tipo de servicio médico requerido por el paciente:

Especialidades médicas y diagnóstico por imágenes: el afiliado puede elegir libremente entre todos los profesionales e instituciones disponibles en la cartilla de su zona

Odontología y análisis de laboratorio: el sistema asigna un prestador o centro de salud específico según el domicilio fijado en el padrón

Salud mental: cuenta con prestadores asignados por defecto, aunque el organismo contempla la posibilidad de solicitar el cambio hacia otro profesional disponible en la cartilla bajo situaciones puntuales

La red de hospitales y centros de salud propios en CABA, GBA y provincias

Además de los prestadores contratados, PAMI dispone de una red de efectores sanitarios propios equipados para atención ambulatoria, internación y guardia de alta complejidad. Estos centros cuentan con un sistema propio de turnos online que se gestiona ingresando el número de documento del titular y un correo electrónico de confirmación:

Ciudad de Buenos Aires: Unidad Asistencial Dr. César Milstein (La Rioja 951, barrio de San Cristóbal)

Provincia de Buenos Aires: Hospital del Bicentenario (Ituzaingó), Hospital PAMI (Hurlingham) y Clínica PAMI (Lanús)

Mar del Plata: Hospital Bernardo A. Houssay (Avenida Juan B. Justo 1774)

Rosario: Policlínico PAMI I (Sarmiento 373) y Policlínico PAMI II (Olivé 1159)

Registración en Mi PAMI y gestión de turnos para agencias presenciales

La plataforma digital Mi PAMI (disponible en versión web y aplicación para Android e iOS) funciona como el canal centralizado de trámites. Para crear un usuario por primera vez se deben ingresar los datos del DNI, el número de trámite, el género registrado en el documento y el número de CUIL, finalizando la validación mediante un código enviado por SMS al celular.

Desde el perfil del usuario se pueden consultar la credencial digital, la lista de recetas electrónicas vigentes, las órdenes médicas emitidas y los datos del médico de cabecera, además de filtrar la cartilla por cercanía o especialidad.

Para quienes necesiten realizar trámites presenciales en agencias o Unidades de Gestión Local (UGL), la aplicación permite sacar, reprogramar o cancelar turnos con fecha y hora fijada para evitar filas de espera.