Los afiliados a PAMI pueden pedir anteojos gratis cada dos años y así se hace el trámite

PAMI cubre hasta dos pares de anteojos gratis por afiliado. Requisitos, papeles necesarios y el trámite paso a paso directo en las ópticas

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) mantiene vigente el beneficio de provisión de anteojos sin cargo para sus afiliados. En un contexto donde la canasta de salud golpea los ingresos de la clase pasiva, la cobertura integral de óptica representa una ayuda económica de peso.

En otras palabras, esta prestación evita los miles de pesos que el jubilado debería pagar en el mercado privado por un par básico. Además, el costo suele ser más elevado en el caso de los lentes bifocales o multifocales.

La prestación médica garantiza la entrega de hasta dos pares de anteojos por persona (uno para visión de cerca y otro para visión de lejos) o, de forma alternativa, un par con cristales bifocales.

Este derecho se renueva cada dos años y abarca la provisión completa del menú óptico oficial, incluyendo el armazón y los cristales según la graduación recetada por el especialista.

Cómo es el trámite para obtener los anteojos sin cargo con PAMI

La obra social eliminó la necesidad de hacer gestiones presenciales o solicitar turnos en las agencias territoriales. El procedimiento arranca en el consultorio del médico oftalmólogo que integra la cartilla de PAMI.

Luego de realizar la medición de la agudeza visual, el profesional emite la Orden Médica Electrónica (OME), la cual queda cargada en la plataforma del organismo con una validez legal de 150 días corridos.

Con la orden digital asentada en el sistema, el afiliado puede elegir libremente cualquier óptica adherida en el país a través del buscador oficial o la aplicación móvil PAMI e-cartilla. Para iniciar la confección, el beneficiario concurre al comercio para la prueba de marcos y toma de medidas.

Si el jubilado tiene problemas de movilidad, un familiar o apoderado registrado puede llevar la documentación a la óptica, aunque el titular debe asistir posteriormente para probarse el armazón antes del retiro definitivo.

Por otra parte, para gestionar la confección de los anteojos recetados, la persona que acude al establecimiento comercial tiene que presentar la siguiente documentación de respaldo:

Documento Nacional de Identidad (DNI): original para verificar los datos personales

Credencial de afiliación: en formato físico o digital desde la aplicación de PAMI

Orden Médica Electrónica (OME): firmada en el sistema por el oftalmólogo con su sello y matrícula. No hace falta llevar el papel impreso, ya que la óptica accede a la receta desde la base informática del organismo

Escala FIN: formulario de evaluación que se exige únicamente cuando se solicitan cristales bifocales por primera vez y la agencia correspondiente lo requiere

No obstante, en materia de cristales bifocales, la normativa fija una restricción técnica clave. Si el afiliado encarga lentes bifocales por primera vez y luego no logra adaptarse a la visión dividida, la reglamentación impide la entrega posterior de anteojos de cerca y de lejos por separado dentro del mismo período de dos años.

Por esa razón, los especialistas recomiendan definir bien la elección con el médico antes de emitir la OME. Anteojos por vía de excepción cuándo se pueden pedir antes de los dos años.

Aunque la regla general establece una renovación cada 24 meses, la reglamentación de PAMI contempla situaciones médicas extraordinarias para renovar los lentes antes de que venza ese plazo.

Esta vía de excepción aplica para afiliados con diagnósticos de glaucoma o personas que atravesaron intervenciones quirúrgicas oculares (como cirugías de cataratas), donde la graduación cambia de forma drástica.

Para iniciar el trámite por vía de excepción, el médico oftalmólogo confecciona una orden manuscrita acompañada por el resumen de la historia clínica.

Con esos papeles, el afiliado o su apoderado se presenta en la agencia o Unidad de Gestión Local (UGL) correspondiente para que autoricen la emisión de una nueva OME. Una vez aprobada por la auditoría médica, el beneficiario queda habilitado para encargar los nuevos anteojos en la óptica de cartilla.

Con precios que pueden superar los $200.000 el par, la posibilidad de obtener los dos pares de lentes sin costo alivia el presupuesto de los adultos mayores.