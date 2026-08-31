PAMI confirmó cuáles son las credenciales válidas en 2026 y cuáles ya no sirven

Los afiliados de PAMI pueden utilizar actualmente cuatro formatos diferentes de credencial para acceder a las prestaciones de la obra social. La coexistencia de versiones físicas, digitales y provisorias puede generar dudas, especialmente entre quienes todavía conservan carnets antiguos.

El organismo confirmó que las credenciales actualmente válidas son la plástica, la digital, la provisoria con código QR y la provisoria ticket. Cada una permite acreditar la identidad del afiliado y acceder a las prestaciones de PAMI.

Cuáles son las cuatro credenciales de PAMI que siguen vigentes

La credencial plástica sigue siendo válida para los afiliados que todavía la conservan. PAMI dejó de distribuir este formato, por lo que quienes la perdieron o nunca la recibieron no pueden solicitar una nueva, pero pueden utilizar cualquiera de las otras alternativas disponibles.

La segunda opción es la credencial digital, que se encuentra disponible dentro de la aplicación Mi PAMI. El afiliado puede mostrarla directamente desde su teléfono y también acceder a un código QR para validar prestaciones.

La tercera alternativa es la credencial provisoria con código QR. Puede descargarse desde la página oficial de PAMI e imprimirse para llevarla en formato físico. El organismo aclara que tiene la misma validez que la credencial plástica o digital.

La cuarta opción es la credencial provisoria ticket, que puede generarse e imprimirse desde las terminales de autogestión disponibles en las agencias y Unidades de Gestión Local (UGL) de PAMI. Se trata de una alternativa especialmente útil para quienes no cuentan con los medios necesarios para descargar la credencial digital o la provisoria con QR.

Qué credenciales de PAMI ya no sirven

PAMI también especificó cuáles son los formatos que dejaron de tener validez. La credencial provisoria que no tiene código QR ya no puede utilizarse para acreditar al afiliado.

También quedó fuera de vigencia la credencial anterior, es decir, aquellas que fueron reemplazadas por otras nuevas. El organismo diferencia este formato de la credencial plástica que todavía conservan algunos afiliados: esta última continúa siendo válida, aunque ya no se distribuye.

Por eso, quienes todavía tienen una credencial provisoria antigua sin QR deben volver a descargarla para obtener una versión válida. PAMI señala que la actualización de la credencial provisoria incorporó nuevos datos requeridos para mejorar el servicio y proteger la información personal.

Para qué sirve la credencial de PAMI

La credencial permite retirar medicamentos en farmacias, solicitar turnos en agencias, realizar trámites web y presenciales y validar turnos con especialistas. También funciona como medio de identificación del afiliado al momento de acceder a las prestaciones.

Para la atención médica, PAMI indica que el afiliado debe presentar su credencial en cualquiera de los formatos vigentes junto con el DNI. La Orden Médica Electrónica no necesita imprimirse, ya que el profesional puede consultarla directamente en el sistema.

Otro dato importante para los afiliados es que la credencial provisoria no tiene fecha de vencimiento. Una vez descargada, puede imprimirse y utilizarse para las gestiones correspondientes.

Esto también evita que los afiliados tengan que renovar periódicamente una credencial provisoria por el simple paso del tiempo. Si el documento fue generado correctamente y corresponde a uno de los formatos vigentes, puede seguir utilizándose.

A su vez, PAMI también lleva tranquilidad a quienes no utilizan teléfonos inteligentes o no tienen instalada la aplicación. La credencial digital no es un requisito para acceder a las prestaciones.

El organismo establece expresamente que ningún profesional de la salud puede negar la atención médica, la entrega de medicamentos o el acceso a una prestación por el hecho de que el afiliado no tenga instalada la aplicación Mi PAMI. Se puede utilizar cualquiera de las credenciales vigentes.

Cómo descargar una nueva credencial provisoria

Quienes no tengan la credencial plástica pueden obtener la versión provisoria desde la página oficial de PAMI. Para generarla, el sistema solicita el número de afiliación, sexo, número de DNI y número de trámite del DNI.

Si el afiliado no cuenta con el número de trámite requerido para generar la credencial provisoria, PAMI ofrece como alternativa la credencial provisoria ticket, que puede obtenerse en las terminales de autogestión instaladas en las agencias y en las unidades de gestión local (UGL).

De esta manera, los afiliados que todavía conservan una credencial plástica pueden continuar utilizándola, mientras que quienes no la tienen pueden optar por la versión digital, la provisoria con QR o el ticket. La única precaución es evitar las credenciales antiguas o provisorias sin código QR, porque PAMI confirmó que esos formatos ya no tienen validez.