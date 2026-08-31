PAMI pidió a sus afiliados actualizar un dato clave en Mi PAMI y explicó cómo hacerlo

La obra social estatal busca mantener actualizada la información de sus afiliados y reforzar la seguridad de las gestiones digitales

PAMI reforzó la importancia de que sus afiliados mantengan actualizados sus datos personales y de contacto en Mi PAMI, la plataforma que permite realizar trámites y consultar información vinculada con las prestaciones desde el celular o una computadora.

El organismo busca que los datos utilizados para las gestiones digitales sean correctos y que la comunicación con los afiliados pueda realizarse de manera adecuada.

Qué datos se pueden actualizar en Mi PAMI

Dentro del perfil de Mi PAMI, los afiliados pueden consultar información como su DNI, nombre, apellido, fecha de nacimiento, correo electrónico y teléfono. Actualmente, la plataforma permite modificar el número de teléfono y el correo electrónico utilizado para las notificaciones.

Para hacerlo, hay que ingresar a "Perfil", seleccionar "Mis datos" y elegir el dato de contacto que se quiere modificar. PAMI envía luego un código de verificación por SMS o correo electrónico para confirmar el cambio.

El procedimiento de validación es parte de las medidas de seguridad incorporadas por la nueva plataforma. Cuando se cambia el teléfono, el código llega por SMS al número ingresado. De esta forma, si se modifica el correo electrónico, la validación se realiza mediante un código enviado a esa dirección.

Qué pasa con el domicilio del afiliado

Hay una diferencia importante respecto de los datos de contacto. El domicilio no puede modificarse directamente desde Mi PAMI. Según la información oficial de PAMI, primero debe realizarse el cambio en la oficina del Registro Civil correspondiente y luego esperar a que la modificación se refleje en los sistemas del organismo.

La actualización del domicilio es clave para determinadas prestaciones que se entregan en el lugar de residencia declarado. PAMI, por ejemplo, permite verificar y actualizar el domicilio de entrega, el número de celular y el correo electrónico asociados a la provisión de pañales y apósitos descartables.

Para qué sirve tener los datos actualizados

Mi PAMI concentra distintas gestiones y servicios de la obra social. Desde la plataforma, los afiliados pueden consultar la credencial digital, recetas electrónicas, órdenes médicas, cartilla médica, turnos, médico de cabecera y trámites web, entre otras funciones.

Por eso, contar con un número de teléfono y un correo electrónico vigentes permite completar correctamente los procesos de validación y recibir las comunicaciones asociadas a la plataforma.PAMI también señala que el registro incorpora mecanismos destinados a verificar la identidad, proteger los datos personales y médicos y evitar accesos no autorizados.

PAMI también alertó por las estafas

La actualización de los datos adquiere además relevancia por las advertencias de PAMI sobre estafas virtuales. El organismo remarca que Mi PAMI es una aplicación gratuita y oficial y que los afiliados no deben entregar sus claves ni abrir enlaces enviados por canales que no sean oficiales.

PAMI también aclara que nunca solicita claves, datos bancarios ni dinero para descargar o utilizar Mi PAMI. Ante un contacto sospechoso, no se debe compartir información personal y se debe utilizar los canales oficiales de atención.

Cómo actualizar el teléfono o el mail en Mi PAMI

El proceso se realiza directamente desde el perfil del afiliado. Los pasos son:

Ingresar a Mi PAMI desde la aplicación o el portal web Entrar en Perfil Seleccionar Mis datos Elegir el teléfono o correo electrónico que se quiere modificar Ingresar el nuevo dato Completar el código de verificación enviado por PAMI Confirmar el cambio

La plataforma permite utilizar el mismo usuario tanto desde la aplicación como desde el portal web, y la información se encuentra sincronizada entre ambas opciones. De esta manera, el afiliado puede realizar sus gestiones desde cualquiera de los dos canales.

Qué hacer si no llega el código de validación

Si el afiliado no recibe el correo electrónico o el mensaje de texto necesario para validar el cambio, PAMI recomienda verificar que el dato ingresado sea correcto y revisar también la carpeta de correo no deseado o spam.

Si el inconveniente continúa, puede realizar un reclamo específico desde los canales de atención del organismo.Para consultas y reclamos, PAMI cuenta con la línea 138 PAMI Escucha y Responde, disponible en todo el país las 24 horas, los 365 días del año.

También dispone de atención presencial en sus agencias y de sus cuentas oficiales en redes sociales.La recomendación, por lo tanto, no implica solamente completar un dato administrativo. Mantener actualizado el teléfono y el correo electrónico permite utilizar correctamente las herramientas de Mi PAMI, mientras que verificar los canales de contacto ayuda a reducir el riesgo de entregar información personal a terceros que intenten hacerse pasar por el organismo.