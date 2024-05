Lucky Block sortea dos entradas para la UFC303, esto es lo que debes hacer para ganar

Lucky Block puede llevarte gratis con un acompañante.

La sensación irlandesa invicta se enfrentará al electrizante Michael «Venom» Page en lo que promete ser una guerra de pesos welter para las edades.

Este épico enfrentamiento formará parte del cartel principal del T-Mobile Arena de Las Vegas, encabezado por el único Conor McGregor. Lucky Block te ofrece la posibilidad de asistir a este evento participando en un sencillo sorteo.

¡Estad atentos, fans de la lucha! ¡El UFC 303 va a ser un espectáculo! Te explicamos cómo participar en el sorteo y todo lo que necesitas saber sobre Lucky Block.

Lucky Block te lleva a la UFC

Gracias a Lucky Block, uno de los principales destinos para los jugadores que buscan disfrutar de juegos de casino con Bitcoin, apuestas deportivas, ahora podrás asistir al evento UFC303 de forma totalmente gratuita.

Pero no te preocupes, si no eres muy fan de los deportes de contacto, también tienes un premio en efectivo de 2.000 $ para dos personas.

Según anuncian desde Lucky Block, las condiciones para participar en este sorteo son realmente sencillas:

Seguir a @Luckyblockcoin en su perfil de X. Seguir a @Bisping en su perfil de X. Escribir un Tweet que contenga el hashtag #LuckyBlockMMA

¡Dos personas ganarán 1 boleto cada una o se llevarán $2000 en efectivo!

Simplemente siguiendo estos 3 pasos podrás participar y disfrutar del gran premio que Lucky Block tiene preparado.

Para participar en el sorteo y conseguir dos entradas para el evento UFC 303, también debes tener en cuentas las siguientes condiciones:

El sorteo estará activo desde el 27.05.24 hasta el 10.06.24 a las 23:59 UTC 2. Dos personas ganarán una entrada cada una para el UFC 303 en Las Vegas el 30 de junio. Los ganadores tendrán la opción de llevarse los 2000 $ en USDT El dinero se añadirá a las cuentas Lucky Block de los ganadores y se podrá retirar Debes seguir todos los pasos para ser elegible Los ganadores se anunciarán en Twitter y se contactará con ellos por DM Debes tener 18 años o más para participar

Recuerda que el evento cuenta con la vuelta de dos grandes como Conor McGregor e Ian Garry, no puedes perdértelo.

Lucky Block: la mejor casa de apuestas deportivas con criptomonedas

Lucky Block es uno de los grandes actores dentro del mundo de las apuestas deportivas con criptomonedas. Desde que irrumpiera en este sector en 2022, Lucky Block ha conseguido posicionarse como uno de los destinos preferidos por los jugadores.

La plataforma está respaldada por su propia criptomoneda LBLOCK, y ofrece una interfaz moderna y sencilla. Aquí podrás usar Bitcoin, Ethereum, Tether y otras criptomonedas importantes, para realizar tus apuestas deportivas.

Hay miles de ligas disponibles con información en directo, mercados pre-partido y en juego, creadores de apuestas y mucho más, con cuotas proporcionadas por varias casas de apuestas importantes, como Betradar y Betgenius. Lucky Block tiene un proceso de registro rápido y sencillo a través de su funcionalidad de bot de Telegram.

Si los jugadores quieren añadir más acción entre las apuestas cripto deportivas, pueden dirigirse al casino de Lucky Block para jugar a miles de juegos de casino.

Además de su aclamada línea de casino, Lucky Block opera una plataforma de apuestas deportivas igualmente impresionante para apostar en los principales deportes y partidos de esports con Bitcoin y otras criptomonedas.

Las apuestas deportivas de Lucky Block cubren más de 20 deportes, desde fútbol mundial, baloncesto, tenis, cricket y rugby hasta categorías especializadas como surf, fútbol sala y waterpolo. Los principales eventos abarcan torneos internacionales como la Copa del Mundo y partidos de más de 100 ligas nacionales.

El uso de criptomonedas para las apuestas no conlleva comisiones, transacciones más rápidas y un mayor anonimato, ya que no necesitas compartir ningún dato bancario personal: el proceso de registro es rápido, sin tener que esperar aprobaciones bancarias, y se requiere menos información personal en comparación con los sitios de apuestas sin criptomonedas.

Además, para los apasionados de los eSport, Lucky Block ofrece una amplia cobertura de los principales deportes electrónicos. Estos incluyen Dota 2, League of Legends, CS:GO, Valorant, Call of Duty, Overwatch y Rainbow Six.

