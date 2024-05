Meme coin Slothana, da Solana, promove evento de pôquer gratuito no CoinPoker

Slothana, uma criptomoeda meme baseada na Solana que teve um ótimo desempenho este mês, estabeleceu uma parceria com CoinPoker, uma plataforma de pôquer que utiliza criptomoedas.

Juntos, eles organizaram um torneio de pôquer Texas Hold'em sem limite chamado "SLOTHSUNDAY", exclusivamente para os detentores de Slothana. O evento, agendado para 19 de maio de 2024, às 19h00 GMT, é gratuito para os detentores de Slothana.

Slothana está aumentando a visibilidade de sua marca por meio desta série de torneios de pôquer cripto CSOP+, que vem gerando grande expectativa.

Por que vale a pena participar

Realizado pelo site líder de cassino online CoinPoker, o CSOP+ é considerado o maior torneio de pôquer cripto até o momento, com impressionantes US$ 25 milhões garantidos em premiação.

Essa parceria oferece aos entusiastas de Slothana a chance de participar de uma competição com um prêmio garantido de US$ 10.000. Além disso, o torneio proporcionará aos participantes a experiência de jogar pôquer cripto, com ainda mais empolgação através de recompras de US$ 25 e prêmios exclusivos em $SLOTH, a criptomoeda nativa da Slothana.

Além disso, a participação de Tony G, um jogador de pôquer renomado por sua presença dinâmica neste setor, deve aumentar o interesse pelo torneio.

Como participar do evento

Para participar do esperado torneio de no-limit hold'em #SLOTHSUNDAY, promovido pelo CoinPoker, os membros da comunidade Slothana precisam seguir alguns passos. Primeiramente, eles devem se registrar e baixar o aplicativo CoinPoker, disponível para Windows, Mac ou Android, através do site oficial.

Após a instalação, os participantes devem acessar o aplicativo e localizar o torneio "Sloth Sunday" na seção de torneios do lobby. Para ingressar no evento, será necessário utilizar a senha "sleepyandslothful".

Além disso, o CoinPoker aumenta a emoção ao oferecer bônus especiais e atraentes prêmios $SLOTH para jogadores que conseguirem eliminar o avatar Sloth durante o torneio. Os competidores devem ficar de olho no avatar Sloth e mirar nele para tentar ganhar essas recompensas exclusivas.

Por que jogar no CoinPoker

O CoinPoker se destaca como uma das principais plataformas de pôquer online da atualidade, se sobressaindo em vários aspectos importantes, como bônus e promoções, opções bancárias e oferta de torneios.

O site não só oferece uma ampla gama de bônus para novos jogadores, mas também recompensa os jogadores regulares. Aqueles que jogam frequentemente no CoinPoker têm chances diárias de ganhar grandes prêmios por meio de uma série de promoções contínua.

Além disso, criar uma conta e fazer depósitos no CoinPoker é um processo simples. A plataforma facilita a conveniência do usuário com opções de pagamento instantâneas, graças ao seu sistema bancário baseado em criptomoedas.

Na plataforma, os jogadores têm acesso a uma ampla variedade de jogos de pôquer. O CoinPoker realiza torneios diários e mensais que são atraentes por seus grandes prêmios e taxas de entrada acessíveis. Para aqueles dispostos a aceitar maiores riscos, o site também oferece jogos projetados para satisfazer seu apetite por desafios.

O CoinPoker leva a segurança e a regulamentação a sério

O CoinPoker se destaca na indústria de pôquer online por suas medidas de segurança robutas e sua conformidade regulatória. A plataforma opera sob uma licença de jogos online válida emitida pelo governo de Curaçao, permitindo que ela ofereça serviços a jogadores em todo o mundo.

Esta licença assegura que o CoinPoker disponibiliza jogos de pôquer online justos e legítimos, garantindo que não haja manipulação nas partidas.

Além disso, o CoinPoker protege seu site utilizando tecnologia de criptografia SSL, que defende o site contra tentativas de invasão e protege os dados dos clientes. Outra característica distintiva do CoinPoker é seu uso exclusivo de criptomoedas para transações.

Isso não apenas aumenta a segurança ao adicionar uma camada extra de proteção contra violações de dados, mas também permite que os jogadores participem de pôquer online anônimo, eliminando preocupações com a exposição de dados bancários.

