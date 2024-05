Aviator é um dos jogos mais amados dos cassinos - Saiba onde jogar

Saiba como e onde jogar Aviator, um dos primeiros jogos do tipo crash que domina os cassinos online no Brasil e no mundo.

Apostar em cassinos pode ser bastante divertido. Especialmente para jogadores dispostos a categoria dos slots e jogos instantâneos. As máquinas com figuras próprias são bastante comuns nos salões de jogos e ficaram no imaginário dos amantes de cassino.

A parte boa é que esses jogos podem ser acessados também pela internet. As casas de apostas online oferecem inúmeras opções de slots e jogos rápidos, como os jogos crash. Dentre as quais, algumas opções fazem absoluto sucesso com os apostadores. Esse é o caso do jogo Aviator, por exemplo. Após lançado, o jogo tornou-se viral, atraindo muitos apostadores.

Interessado em apostar no jogo Aviator? Continue lendo para saber mais sobre o jogo e onde apostar com segurança.

Aviator é um jogo viral e amado pelo público

Os jogos crash têm o poder de atrair apostadores por serem irreverentes e também rentáveis. Algumas temáticas conseguem viralizar mais rapidamente do que outras. Em regra, isso acontece com os jogos mais dinâmicos e mais desafiadores. Esse é justamente o caso do Aviator, o qual já está presente em grande parte dos cassinos online do mundo todo.

A primeira versão do jogo surgiu em 2019. Rapidamente, diversos cassinos diferentes se apressaram para colocar o jogo em seus catálogos. Isso porque os ganhos rápidos e o dinamismo do jogo fizeram com que os apostadores rapidamente quisessem explorar mais o jogo.

Basicamente, nesse jogo, a ideia é fazer o avião decolar. Conforme ele sobre, os multiplicadores entram em ação. Assim, é possível transformar o valor da aposta em um saldo até 10.000x vezes maior. O segredo está em retirar a sua aposta no momento certo, quando o avião estiver no multiplicador mais alto. Isso porque o avião pode pousar a qualquer momento. Quando a aeronave toca o solo, o apostador perde o jogo.

Com base nesses detalhes é possível perceber que o Aviator é um jogo bastante emocionante. Não é à toa que ele tem sido um dos mais procurados pelo público em geral.

Como escolher onde jogar Aviator?

Como dito antes, Aviator está presente em diversos cassinos online. Os apostadores experientes já sabem que nem todas essas casas de apostas são confiáveis. Isso quer dizer que todo cuidado é pouco na hora de escolher o melhor local para apostar. Isso também vale principalmente para jogos de alta procura, como no caso do Aviator.

Jogos virais como esse tendem a ser usados pelos golpistas para chamar a atenção das suas vítimas. Geralmente, os apostadores são atraídos pela marca e pela promessa de rendimentos mais altos. Depois disso, acabam tendo seus valores roubados ou não recebem retorno. Portanto, procure sempre apostar em cassinos confiáveis e desconfie de promessas muito altas.

Existem duas casas de apostas com excelente reputação no mercado e que podem ser usadas para fazer apostas no Aviator. A primeira delas é o Lucky Block Casino, que tem excelente aceitação e um completo ecossistema de jogos. Outra opção é o TG.Casino, uma casa de apostas que tem se destacado entre os melhores cassinos de dinheiro real do momento.

>>> Visite TG.Casino <<<

Conheça o Lucky Block Casino - Um completo ecossistema de jogos

No momento, a melhor escolha de cassino com o slot Aviator é o Lucky Block Casino. Essa casa de apostas faz parte do mundo das criptomoedas. Isso porque, primeiramente, os desenvolvedores lançaram uma criptomoeda com foco em sorteios. Depois, os planos evoluíram e o Lucky Block Casino surgiu. Assim, no site, os apostadores podem usar dinheiro, carteiras digitais ou criptomoedas, incluindo o token nativo do projeto.

A casa de apostas Lucky Block conta o jogo Aviator e mais uma série de jogos. Foi justamente a variedade de games o maior fator de atração de apostadores. Apenas na seção de slots, o Lucky Block Casino oferece mais de 2.700 jogos. Além disso, existem também opções de jogos de mesa, apostas ao vivo com crupiê e apostas esportivas.

O bônus oferecido pelo cassino também é bastante atrativo. No primeiro depósito, o apostador pode receber um retorno de até 200%, limitado a cerca de US$ 25 mil. Ademais, o rollover da casa de apostas também é baixo. Além disso, o cassino oferece uma série de promoções sazonais, as quais são perfeitas para quem quer aproveitar tudo o que o Lucky Block tem a oferecer.

Veja os prós e contras do Lucky Block Casino.

Prós:

Bônus de boas-vinda maior do que grande parte dos cassinos do mercado;

Oferece a oportunidade de apostar no Aviator;

Seleção com mais de 2.700 jogos de bons provedores;

Pagamentos e saques rápidos;

Equipe experiente no mundo das criptomoedas e dos sorteios;

Boa reputação no mercado.

Contras:

Não está presente em alguns países;

Em alguns lugares, o uso de VPN é necessário para acessar o ecossistema.

>>> Visite Lucky Block Cassino <<<

TG.Casino também pode ser uma excelente opção para jogar Aviator

O TG.Casino também é um bom cassino para quem quer apostar em jogos como o Aviator. Assim como o Lucky Block, essa casa de apostas também tem uma criptomoedas própria, o token TGC. No entanto, diferente do que acontece no casino anterior, o token nativo da marca proporciona vantagens exclusivas. Além disso, o TG.Casino também aceita outras criptomoedas como forma de pagamento, aumentando as opções dos clientes.

O token do ecossistema pode ser usado de algumas formas diferentes. Primeiramente como investimento, dentre os quais está o mecanismo de staking. Os rendimentos podem ser alocados em jogos do cassino, inclusive com vantagens únicas. Além do que, a marca envia airdrops para todos os apostadores ativos no site, aumentando as chances de ganho.

Os jogos do TG.Casino também são bastante diversificados e podem entregar bons rendimentos. Os apostadores podem escolher entre jogos crash, como o Aviator, jogos ao vivo e apostas esportivas. Além disso, o TG.Casino tem também um bônus diferente. Ao invés de saldo para os primeiros depósitos, o cassino oferece um rakeback de até 200% limitados a 10 ETHs. Isso além de mais 50 rodadas grátis para conhecer a casa de apostas.

Conheça os prós e contras do TG.Casino

Prós:

Oferece uma criptomoeda própria com vantagens exclusivas;

Promoções exclusivas para investidores do token TGC;

Ótimas opções de jogos e apostas esportivas;

Cassino com excelente reputação no mercado nacional e internacional;

Possibilidade de apostar em jogos crash, como o Aviator;

Atendimento personalizado em português.

Contras:

Pouco conhecido no mercado brasileiro;

Não oferece bônus convencionais e nem sazonais.

>>> Visite TG.Casino <<<