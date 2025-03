¿Cuántas veces puedo sacar dinero del cajero automático en un mismo día?

Hoy en día, es muy importante poder contar con efectivo, ya sea que se lo necesite para el trabajo o por ejemplo para comprar ciertos productos de manera más barata ya que muchos lugares suelen ofrecer un descuento por pagar en efectivo, o por miles de razones más. Lo que es importante es que hay que tener en cuenta de qué manera se puede obtener ese efectivo.

Hay muchas personas que tienen dudas sobre cómo sacar efectivo en los cajeros automáticos, cuáles son los límites de extracciones por día dependiendo de qué banco y de qué manera poder sacar ese dinero sin problemas. En esta nota, te explicamos todo lo que hay que saber para extraer dinero del cajero automático.

Cuántas veces puedo sacar dinero del cajero automático por día

Lo cierto es que no hay un límite de cantidad de extracciones para hacer en un mismo día, no importa cuántas veces te acerques a un cajero automático por día, sino que lo que tiene un límite es la cantidad de dinero. Es decir, la cantidad de operaciones no tiene límite por día, pero la cantidad de dinero a retirar, sí.

Aun así, el límite de extracción de dinero por día puede variar mucho según el banco y además, según el tipo de cuenta o tarjeta que tengas. Por otro lado, existe la posibilidad en algunos bancos de pedir un aumento del límite de extracción.

Cuál es el límite diario de extracción en los bancos

Estos son los límites aproximados teniendo en cuenta que cada banco es diferente y que ciertos clientes pueden tener más límite que otros dependiendo de sus beneficios con el banco. Además, se debe tener en cuenta que para tener la mayor cantidad de límite de extracción por día, por supuesto se debe ir a un cajero automático del banco del que se es cliente, ya que si bien se puede extraer en los cajeros de otros bancos, la cantidad de operaciones disponibles y del límite de extracción puede cambiar según el banco. Por eso es muy importante ir a un cajero de una de las sucursales del propio banco. Estos son los límites de extracción por banco:

Banco Santander : el límite puede variar, en el caso de tener SuperCuenta, SuperCuenta3, Infinity, Infinity gold, se puede retirar hasta $600.000. En caso de estar haciendo el retiro con la opción sin tarjeta, el límite es $140.000. Y en el caso de tener una cuenta Platinum y Black, el límite es $1.000.000 y para clientes Pymes es de $2.500.000 diarios.

: el límite puede variar, en el caso de tener SuperCuenta, SuperCuenta3, Infinity, Infinity gold, se puede retirar hasta $600.000. En caso de estar haciendo el retiro con la opción sin tarjeta, el límite es $140.000. Y en el caso de tener una cuenta Platinum y Black, el límite es $1.000.000 y para clientes Pymes es de $2.500.000 diarios. Banco Nación : el límite de extracción para clientes de este banco es de $150.000, pero se puede pedir el aumento hasta $500.000.

: el límite de extracción para clientes de este banco es de $150.000, pero se puede pedir el aumento hasta $500.000. Banco Galicia : si es por Red Banelco y Red Link se puede retirar hasta $60.000 por día. Con Tarjeta de Débito, hasta $400.000 por día y con el Token Galicia de la app el límite es de $2.000.000 por día.

: si es por Red Banelco y Red Link se puede retirar hasta $60.000 por día. Con Tarjeta de Débito, hasta $400.000 por día y con el Token Galicia de la app el límite es de $2.000.000 por día. Banco BBVA : el límite es de $2.100.000 por día.

: el límite es de $2.100.000 por día. Banco ICBC : el limite Red Banelco ICBC diario es de $550.000 o $400.000, según el nivel de la tarjeta.

: el limite Red Banelco ICBC diario es de $550.000 o $400.000, según el nivel de la tarjeta. Banco Ciudad: el límite es de $800.000, pero se puede solicitar el aumento hasta $1.200.000.

el límite es de $800.000, pero se puede solicitar el aumento hasta $1.200.000. Banco Macro: el límite por día es hasta $600.000.

Cómo extraer dinero de un cajero automático

Una vez que sepas cuál es el límite de extracción según banco, ir a extraer dinero es muy sencillo. Solo hay que acercarse a una sucursal de tu banco e ir al sector de cajeros automáticos. Lo primero que suelen pedir los cajeros es que se ingrese la tarjeta de débito, luego se deberá poner un pin, según corresponda al banco que tengas. Luego, deberás seleccionar la opción de extraer dinero y seleccionar el monto que desees. No olvides retirar tu tarjeta antes de irte.