¿Sos de las personas que siempre buscan los descuentos? ¿Te gusta estar atento a las ofertas, promociones y más? ¿Usas Cuenta DNI para tus compras de la semana para aprovechar todos sus descuentos? Entonces no te podés perder este increíble beneficio que ofrece Cuenta DNI para todos sus usuarios para que mejore su experiencia a la hora de comprar.

Cuenta DNI tiene descuentos y promociones en todo tipo de rubros, de alimentos, de librerías, de comercios de barrio, de supermercados y mucho más. Pero no tiene solo eso.

Cuenta DNI, además de descuentos, ¿tiene cuotas?

Si creías que el único beneficio que te otorgaba ser parte de Cuenta DNI era tener esos descuentos del 20%, 30% o 40%, dejanos decirte que estás equivocado, porque hay más. Si pagás con Cuenta DNI, todos los días de marzo, en comercios adheridos, tenés 3 cuotas sin interés para aprovechar. Es muy simple, solo hay que adherir las tarjetas de crédito y pagar, mediante QR, desde la app. Este beneficio es exclusivo para compras realizadas únicamente mediante tarjetas de crédito adheridas a Cuenta DNI, en los comercios adheridos. El beneficio no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Esta promoción es válida todos los días desde el 1 hasta el 31 de marzo de 2025, en el ámbito de CABA, Gran Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires.

El beneficio es de hasta 3 cuotas sin interés para compras realizadas a través de la aplicación Cuenta DNI, con las tarjetas de crédito VISA y/o Mastercard, emitidas por el Banco Provincia en comercios adheridos. Esta promoción no es acumulable con otras promociones y/o descuentos vigentes. El programa "Cuota Simple" no es acumulable con promociones bancarias. La promoción no aplica en compras realizadas con tarjeta a través de mpos y/o botón de pago S.A. y compras con billeteras virtuales, plataformas de pago, y/o portales de pago online. Ejemplo representativo: en una compra de $30.000, en tres cuotas sin interés, el cliente abonará tres cuotas mensuales de $10.000, cada una.

En qué comercios hay cuotas con Cuenta DNI

En la página se pueden consultar cuáles son todos los comercios adheridos, se puede filtrar por nombre de comercio, por dirección, por localidad y por rubro. Lo bueno es que en la página directamente se puede ver cuáles son todos los comercios incluso con sus direcciones. En esta promoción, se excluyen los comercios del beneficio Alimentos, estos son todos los rubros en los que aplica: