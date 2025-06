Si necesitás sacar efectivo, pero no tenés tu tarjeta de débito a mano, no te preocupes, ya que ahora se podrá sacar sin el plástico.

¿Adiós a la tarjeta de crédito? Anunciaron que pronto se podrá retirar efectivo en los bancos sin la necesidad de tener la tarjeta de débito a mano. Pero, ¿qué reemplazaría a esta tarjeta para que podamos obtener nuestros billetes?

Como muchos nos podríamos imaginar, el celular es cada vez más parte de nuestras vidas y era curioso que éste no fuera parte también de algo tan fundamental como trámites cotidianos o de dinero. Esto es porque el celular cada día trae nuevas tecnologías que permiten que transacciones y otras funciones relacionadas con el dinero sean mucho más simples, cómodas e inlcuso más seguras. Por eso no es raro que ahora tengamos una nueva funcionalidad que esté relacionada con los smartphones.

Cuál es la nueva manera de retirar efectivo sin usar la tarjeta de débito

Estamos acostumbrados a ir al cajero con nuestra tarjeta de débito ya que hasta ahora era la única manera que teníamos de poder retirar nuestro efectivo, sin embargo, esto tenía algunas complicaciones, como por ejemplo, puede pasar que un día no tengas encima tu billetera o tu tarjeta y no puedas sacar efectivo, o incluso es más propenso a olvidos, pérdidas o robos. En cambio, el celular es un elemento más práctico, lo tenemos siempre a mano y no tendríamos que ingresarlo en ningún cajero, tan solo con acercarlo será suficiente, por lo que sería más seguro y más rápido.

¿Cómo sería el nuevo sistema para retirar efectivo en los bancos? Será muy sencillo, si no tenés tu tarjeta de débito, ahora podrás usar tu celular para hacer esta transacción. Este nuevo sistema funcionaría con el sistema de comunicación de campo cercano, más conocida por sus siglas en inglés como NFC (Near Field Communication), que es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite la comunicación entre dispositivos electrónicos a través de la proximidad. Aunque quizás ni nos hayamos dado cuenta, este sistema ya lo usamos en un montón de ocasiones, para cargar la sube, transferir archivos y más funcionalidades inalámbricas.

Cómo retirar efectivo en el cajero con el celular

Pero entonces, ¿cómo será el proceso para poder retirar efectivo en el cajero o el banco si no tenemos nuestra tarjeta de débito a mano? Será mucho más sencillo de lo que creemos. Este es el proceso que hay que hacer:

V erificación en la app : iniciar sesión en la aplicación oficial del banco y buscar la sección "Retiro sin tarjeta" o similar.

: iniciar sesión en la aplicación oficial del banco y buscar la sección "Retiro sin tarjeta" o similar. Generación de código : la plataforma crea un código QR o un PIN de un solo uso, válido durante un breve lapso.

: la plataforma crea un código QR o un PIN de un solo uso, válido durante un breve lapso. Acercamiento al lector NFC : en el cajero, activar la modalidad sin contacto y aproximar el teléfono al lector.

: en el cajero, activar la modalidad sin contacto y aproximar el teléfono al lector. Escaneo o ingreso de PIN : escanear el código QR en la pantalla del cajero o ingresar el PIN generado.

: escanear el código QR en la pantalla del cajero o ingresar el PIN generado. Confirmación y retiro: una vez aprobado, el cajero dispensa el efectivo solicitado.

Esto genera que sea mucho más sencillo y cómodo ir a retirar efectivo, sobre todo para cuando no tenemos encima la tarjeta de débito ya que hoy en día es muy común solo tener el celular en todos lados porque también se puede pagar muchas cosas desde el mismo celular con billeteras virtuales, desde QRs o transferencias, por lo que cada vez menos personas pasean con las tarjetas por todas partes por un tema de seguridad. Además, la tecnología está avanzando cada vez y está haciendo que sea mucho más simple, cómodo y seguro pagar de esta manera, ahora también pudiendo retirar dinero de esta forma, lo que dejaría radicalmente de lado al plástico típico de las tarjetas de crédito o débito que llevamos para todos lados.