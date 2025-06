Viajar en transporte público es una buena opción para quienes no cuentan con movilidad propia o no tienen tanta plata para tomarse transportes privados constantemente. Sin embargo, el boleto para el colectivo y los demás transportes ya no son tan accesibles como antes y es por eso que a veces se hace un poco más complicado moverse por la ciudad.

Por suerte, algunos grupos tienen ciertos beneficios para hacer un poco más ligera su economía. Entre ellos, se encuentran los jubilados, que tienen acceso a un pase gratuito con la sube para viajar en colectivo.

¿Cómo viajar en colectivo gratis si sos jubilado?

La forma que tienen los jubilados y pensionados de viajar gratis en transporte público es a través de la Tarifa Social Federal de Transporte. Esta les permite acceder a la tarifa social en viajes en transporte público realizados con su Tarjeta SUBE, para que puedan aligerar un poco sus gastos del mes, al menos sus viáticos.

¿A quiénes les corresponde la Tarifa Social Federal de Transporte?

La Tarifa Social Federal de Transporte le corresponde a personas que sean titulares de:

Asignación Universal por Hijo

Asignación por Embarazo

Progresar

Jubilaciones y pensiones

Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Personal de casas particulares

Monotributo Social

Prestación por Desempleo

Pensión Universal para el Adulto Mayor

Pensión No Contributiva por Invalidez

Pensión No Contributiva Madre de 7 hijos

Programa de Jóvenes con Más y Mejor Trabajo

Seguro de Capacitación y Empleo

Programa Promover Igualdad de Oportunidades

Potenciar Trabajo

¿Cómo tramitar la tarifa gratuita de transporte público para jubilados?

Para este trámite, se necesita DNI y Tarjeta SUBE. Podés hacerlo a través de mi ANSES, o en un Centro de Atención SUBE. Estos son los pasos a seguir:

Generá tu PIN y registrá tu tarjeta: Entrá a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Buscá Programas y beneficios, seleccioná la opción Generar PIN SUBE y con el botón Generar PIN vas a poder crear uno nuevo. Se generará automáticamente un código de 6 números que luego deberás registrar en tu tarjeta SUBE. Activá la Tarifa Social: Para activar el beneficio acercate a una terminal automática SUBE y apoyá tu tarjeta SUBE. Si lo preferís, podés hacer este trámite de manera presencial: acercate sin turno, con tu DNI y la tarjeta SUBE a una oficina de ANSES o en un Centro de Atención SUBE. Recordá que también podés hacer este trámite desde tu celular a través de nuestra app mi ANSES.

¿Qué trámites se pueden hacer en un Centro de Atención SUBE?

Allí, podrás realizar algunas de estas gestiones:

Conseguir tu SUBE.

Registrarla.

Aplicar la Tarifa Social en caso de ser beneficiario.

Solicitar la baja de tu tarjeta por pérdida, robo o rotura.

Recuperar tu saldo.

Recibir asesoramiento sobre el servicio.

Informarte sobre el estado de gestiones en curso.

Actualizar tus datos.

Asentar reclamos.

Denunciar un Punto SUBE por cobro adicional.

En la página de Tarjeta Sube se pueden encontrar todas las direcciones de los Centros de Atención, Puntos SUBE y Terminales Automáticas del país, donde podrás acercarte a hacer el trámite para solicitar la Tarifa Social Federal de Transporte. Igualmente, este trámite también se puede hacer de manera virtual a través de mi ANSES.

¿Cómo obtener la Clave de la Seguridad Social para hacer trámites en mi ANSES?

El trámite se puede hacer virtual de la siguiente manera:

Ingresá a mi ANSES: Ingresá a mi ANSES y buscá la opción Creá tu Clave. Importante: si ya tenés una clave pero no la recordás, seleccioná la opción Olvidé mi Clave y seguí los pasos. Acreditá tu identidad: Ingresá tu CUIL, luego el N° de Trámite de tu DNI y respondé las preguntas de seguridad. Tené en cuenta que si después de 3 intentos no pudiste responder estas preguntas, tenés que acercarte sin turno a una de nuestras oficinas para generar tu clave. Creá tu clave: Ingresá una clave segura que puedas recordar y aceptá las políticas de seguridad. ¡Listo! Ya tenés tu clave: Ahora podés realizar trámites y consultas desde tu computadora o celular, ingresando a mi ANSES o Atención Virtual.

También se puede hacer el trámite de manera presencial de esta forma: Podés acercarte a una oficina de ANSES, sin turno, para generar la Clave de Seguridad Social presentando tu DNI.