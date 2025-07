En tiempos donde vestir a los más chicos puede convertirse en una verdadera odisea económica, una inesperada solución apareció entre góndolas y changuitos: el supermercado Jumbo. Aunque muchos lo visitan en busca de ofertas en alimentos o productos de limpieza, lo cierto es que esta cadena también esconde una sección de ropa infantil que no tiene nada que envidiarle a los locales especializados, y que se volvió viral gracias al hallazgo de una influencer.

Fue la instagramer @neida.lm quien compartió en sus redes un video recorriendo la tienda ubicada en Av. Bullrich, dentro del shopping Portal Palermo. "La buena data se comparte", dice al mostrar prendas abrigadas, de buena calidad y a precios que sorprendieron incluso a quienes suelen comprar en zonas mayoristas. Lo interesante es que aclaró que no se trata de ningún canje: simplemente quiso difundir una opción accesible para las familias.

Lo que comenzó como un tip de redes, se transformó en un verdadero "datazo" para quienes buscan ropa linda, cómoda y económica para niños y niñas. Y lo mejor: con la posibilidad de pagar en cuotas sin interés. ¿Qué se puede conseguir exactamente? Te contamos los detalles en esta nota.

¿Cuál es el supermercado que vende ropa para chicos a los mejores precios?

Se trata del Supermercado Jumbo, que es una gran cadena de supermercados por todo Argentina que tiene de todo, entre todas las cosas que vende, tiene ropa para adultos y también para niños. Este último tiempo se viralizó porque la influencer llamada @neida.lm mostró los increíbles precios que se pueden encontrar en la ropa para chicos y todas las ofertas que hay. Si bien los buenos precios están en todas las sucursales, la instragramer contó en cuál sucursal fue que consiguió estas prendas por excelentes precios: "Ahí les dejé la ubicación, es el Jumbo que está en Av Bullrich, adentro del shopping portal".

Además, la instagramer en el video contó: "La buena data se comparte, me parecen re lindos precios, y buena calidad porque ya he comprado antes... hay para todas las edades! Pd: no es canje, pero si ves esto @jumboargentina call me".

¿Qué se puede conseguir en el supermercado Jumbo para chicos?

Aunque muchos lo asocian solo con compras de supermercado, Jumbo sorprende con una sección de indumentaria infantil que mezcla buenos precios y calidad. Una rápida recorrida por sus percheros alcanza para tentarse: por ejemplo, un chaleco acolchado ideal para el invierno puede conseguirse por 3 cuotas sin interés de $3.333, es decir, unos $10.000 en total. Si lo que se busca es un bucito forrado por dentro con diseño de osito, perfecto para los días más fríos, también hay opciones a $5.833 en tres pagos, una cifra poco común incluso en zonas populares como Avellaneda. Para completar el look, un pantalón comodísimo ronda los $10.000, también en cuotas, mientras que las camperitas tipo bomber, con interior frizado y mucho estilo, alcanzan los $24.999.

Además, hay camperas frizadas por $11.999, ideales para el uso diario, y chalecos un poco más robustos a $5.833 en tres cuotas. Y si el plan es renovar el pijama para este invierno, el de polar peludito y abrigado se lleva todos los aplausos por $12.000. Un detalle no menor: muchas de las camperas de abrigo están con 50% de descuento, lo que deja el precio final en $24.000, una oportunidad interesante si se busca ropa duradera y calentita.

En resumen, hay prendas para todas las edades y estilos, desde lo más básico y funcional hasta ítems con onda y diseño. Todo, con precios que sorprenden para un supermercado, y que en muchos casos se pueden pagar en cuotas sin interés. Un dato que vale oro en épocas donde cada compra se piensa dos veces.