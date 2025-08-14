El primer marketplace de financiamiento entre privados: una solución ágil y clave para las empresas

Mercado Cheque es el primer marketplace del mundo que subasta en tiempo real instrumentos financieros entre privados, sin intermediarios presenciales

En un contexto donde las PyMEs enfrentan restricciones crecientes para acceder a financiamiento tradicional, una herramienta 100% digital se consolida como respuesta concreta a esa urgencia. Se trata de Mercado Cheque, el primer marketplace del mundo que subasta en tiempo real instrumentos financieros entre privados, sin intermediarios presenciales.

Una demanda que no puede esperar

Ocho de cada diez PyMEs en Argentina -una tendencia que también se observa en el resto de Latinoamérica- afirman que, cuando el flujo de caja se complica, la respuesta habitual del sistema bancario es negativa o implica demoras. Las consecuencias de ese tiempo perdido son claras: líneas de producción paralizadas, oportunidades comerciales desperdiciadas y cadenas de pago comprometidas.

En paralelo, miles de millones de pesos se acumulan en cuentas corporativas con baja o nula rentabilidad. ¿Cómo conectar esos dos mundos? Esa es la oportunidad que están aprovechando contadores, abogados y brokers que ya operan como Partners de Mercado Cheque.

Conocé cómo funciona el marketplace

Mercado Cheque en 60 segundos

Argentina es la cuna de una innovación financiera inédita: un marketplace con subasta en tiempo real de capital privado. En esta plataforma, compradores y vendedores de instrumentos financieros como eCheqs y líneas de financiamiento pueden operar de manera completamente digital. El proceso es simple: publicar, ofertar y cerrar. Sin mails sueltos ni carpetas físicas.

Con más de 10.000 PyMEs registradas y más de 50.000 operaciones concretadas, la plataforma demuestra que el flujo de capital es sostenido. La subasta automática permite emparejar ofertas y demandas en cuestión de minutos, con transparencia total en tasas y plazos.

Ser Partner: una nueva forma de agregar valor

Uno de los pilares del modelo es la red de Partners, compuesta por profesionales que, lejos de entregar su cartera, conservan la relación directa con sus clientes. La empresa no interviene con comunicaciones directas: el Partner sigue siendo el rostro de confianza.

El programa es gratuito, 100 % online y sin cuotas de mantenimiento, lo que permite abrir una cuenta y comenzar a operar sin barreras.

Entre los beneficios para los Partners se destacan:

Panel de control con métricas detalladas por cliente, operación, comisiones y liquidaciones.

Soporte dedicado, materiales de venta co-brand y capacitaciones semanales para escalar sin fricción.

Modelo de comisiones automático, que liquida mensualmente según el volumen operado.

Como resumen: "Potenciamos tu servicio, no lo reemplazamos".

Conocé todos los beneficios para Partners

Cómo cobrás

Cada movimiento que realiza el cliente del Partner -venta de un eCheq, solicitud de capital o colocación como inversor- genera una comisión automática. Cuanto mayor sea el volumen operado, mayores serán los ingresos. Además de ampliar la oferta de servicios y fortalecer el vínculo con la cartera, los Partners ven crecer su facturación de forma sostenida.

Un caso real: cuando la solución no vino del banco

Santiago dirige una empresa industrial que fabrica cables, desde la trefilación de cobre hasta la entrega final. Su compañía provee al sector de electrodomésticos, y se encuentra en plena expansión hacia la producción de cables homologados para oil & gas, con destino a clientes en Neuquén, Vaca Muerta y Mendoza, además de versiones especiales para aerogeneradores y pozos petroleros.

Para financiar esta nueva etapa, necesitaba acceder a $500 millones destinados a inversión productiva. Pero, tras agotar su capacidad crediticia con la banca tradicional, la búsqueda se estancó.

Fue entonces cuando recurrió a Mercado Cheque. En menos de una semana, y mediante un proceso totalmente online, su empresa accedió a los fondos gracias a inversores privados que evaluaron su perfil público dentro de la plataforma —incluyendo historial crediticio y referencias comerciales— y decidieron respaldar su crecimiento.

Casos como el de Santiago ilustran el impacto real de un modelo más justo, accesible y transparente.

La empresa fabrica cables, desde la trefilación de cobre hasta la entrega final

Valor para el inversor

Del otro lado de la operación, empresas e inversores calificados —constructoras, agroexportadoras, fondos corporativos— acceden cada día a cientos de solicitudes de financiamiento por parte de PyMEs validadas.

La clave está en el Perfil Público que ofrece la plataforma, que va mucho más allá del scoring tradicional: allí se pueden consultar datos como la evolución de ventas, comportamiento de pagos, red de proveedores y referencias comerciales.

Así, el inversor puede diversificar mejor, asignar capital de forma informada, filtrar por riesgo y monitorear en tiempo real el rendimiento de su portafolio, todo desde un mismo panel.

Por qué ahora

Las condiciones financieras actuales explican el auge de este tipo de soluciones. Según el último Informe sobre Bancos del BCRA, el crédito bancario a empresas cayó 17 % real interanual al mes de mayo de 2025. Además, el índice de morosidad en adelantos en cuenta corriente subió del 1,1 % al 2,1 %, encareciendo aún más el financiamiento tradicional.

Mercado Cheque nace para colocar a los profesionales en el centro de una nueva cadena de valor financiera

Al mismo tiempo, los depósitos a la vista de compañías crecieron 12 % mensual en abril y 20 % real interanual en mayo, lo que demuestra la existencia de liquidez ociosa en el sistema. En otras palabras: hay un desbalance histórico entre PyMEs que necesitan capital urgente y empresas con fondos disponibles que no encuentran rendimiento sin riesgo.

El marketplace de Mercado Cheque nace para cerrar esa brecha y coloca a los profesionales que lo adopten hoy en el centro de una nueva cadena de valor financiera.

Conocé cómo sumarte

Crear tu cuenta de Partner lleva menos de tres minutos y no tiene costo. Desde ese momento, tu cartera disfruta de la misma tecnología que ya impulsa miles de operaciones cada mes.

Informate y empezá acá