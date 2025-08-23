Scania se suma a la era de los bitrenes con un camión de nueva generación

La liberación para circulación de bitrenes en Argentina impulsa la demanda de configuraciones más eficientes y las empresas de camiones refuerzan su oferta

En el marco de la reciente aprobación de la libre circulación a nivel nacional de bitrenes, Scania consolida su impulso a estos camiones ya que se abre un nuevo capítulo para el transporte de cargas en Argentina.

En este contexto, la marca sueca se posiciona con una propuesta concreta y competitiva: el Súper 13L de 550 CV de fuerza, el modelo más eficiente en términos de costos operativos para aplicaciones bitren.

Además, Scania complementa su portfolio de vehículos para esta aplicación con el tradicional V8 de 620 CV; un modelo que se destaca por su potencia y alto torque a bajas revoluciones.

Los beneficios del bitren son valorados en el transporte por el mayor volumen de carga por unidad, reducción del costo logístico y una baja significativa de emisiones por tonelada transportada.

Primeras apuestas al bitren

Scania ya demostró su liderazgo y experiencia en este segmento a través de clientes que ya han apostado por esta tecnología, como el caso del primer bitren de 30,25 metros que realiza la ruta que uno el Puerto de Buenos Aires y Zárate, en alianza con Yusen Logistics, Vulcano y Toyota. Esta experiencia marcó un hito en eficiencia y sustentabilidad, y ratificó la capacidad de la marca del Griffin para acompañar la evolución del transporte de cargas en el país.

En paralelo, las soluciones integrales de movilidad de la marca Scania se complementan con acuerdos de mantenimiento, servicios conectados y financiamiento a la medida otorgado por Scania Credit, la entidad financiera del grupo que brinda soluciones adaptadas a cada cliente.

"Con el Súper 550, los clientes encuentran el mejor balance entre rendimiento, confiabilidad y costo por tonelada transportada. Para el mercado local, este modelo entrega la mayor eficiencia en operaciones de gran porte como los bitrenes", afirmó Julián Rosso, Gerente de Ingeniería de Ventas de Scania Argentina.

¿Qué es un bitren?

Se trata de un camión de gran porte que remolca dos acoplados, con una longitud que va de los 25,5 a los 30,5 metros. Su diseño permite transportar hasta un 75% más de carga que un camión convencional.

La resolución 1196/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, habilita su libre circulación en todas las rutas nacionales, marcando un hito en la política de transporte de cargas.

La principal ventaja es económica: al poder trasladar más volumen por viaje, las empresas logísticas reducen costos en combustible, peajes, seguros y cantidad de unidades en circulación.

Esto significa menos camiones en ruta, menor consumo por tonelada transportada y una mayor eficiencia general del sistema.

Entre las desventajas se encuentra el tamaño y peso de estos vehículos, que genera mayor desgaste en las rutas, lo que exige una inversión constante en mantenimiento.