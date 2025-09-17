El Consejo de Profesionales de Sociología lanza las Primeras Jornadas de Innovación Social

El 18 y 19 de septiembre se llevarán a cabo las Primeras Jornadas de Innovación Social organizadas por el Consejo de Profesionales de Sociología (CPS)

El 18 y 19 de septiembre se llevarán a cabo las Primeras Jornadas de Innovación Social organizadas por el Consejo de Profesionales de Sociología (CPS). Se realizarán en el Auditorio San Ignacio de Loyola de la Universidad del Salvador (USAL), en Tucumán 1845, CABA.

El encuentro, que cuenta con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), reunirá a consultores políticos, académicos, empresarios y referentes sociales en un momento clave de la agenda pública, tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires y de cara a las legislativas de octubre.

"Queremos que estas Jornadas funcionen como una atalaya. Espacios que no solo describan la crisis, sino que ayuden a pensar salidas con sentido", señaló la presidenta del CPS, Evangelina Pérez Aramburú.

Entre los expositores se destacan Jaime Durán Barba, Antoni Gutiérrez-Rubí, Gabriela Agosto, Federico Aurelio, Francisco de Santibañes, Juan Carr y referentes del sector privado como Guillermo Oliveto, Guadalupe San Martín y Blas Briceño.

El encuentro busca tender puentes entre el mundo académico, político y empresarial, impulsando la innovación y la cohesión social en tiempos de incertidumbre.

La participación es gratuita, con inscripción previa y cupos limitados. Más información e inscripción en formulario de registro. Programa completo disponible en jornadainnovacionsocialcps.com.