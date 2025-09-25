Crédito ANSES: cómo acceder a préstamos de $2 millones o más sin ir al banco

Los créditos ofrecen financiación flexible de 12 a 72 meses, según monto solicitado y capacidad de pago. Los trámites se pueden realizar en forma online

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigentes distintas líneas de crédito para jubilados, pensionados y beneficiarios de sus programas.

A través de convenios con el Banco de la Nación Argentina y el Banco Provincia, los interesados pueden acceder a préstamos personales para afrontar gastos imprevistos, refacciones en el hogar o necesidades de consumo, con la ventaja de que las cuotas se descuentan de manera automática de sus haberes.

Crédito ANSES de hasta $2,5 millones en Banco Provincia

El Banco Provincia ofrece otra alternativa para beneficiarios de ANSES, con préstamos personales de hasta $2.500.000. El trámite es completamente digital y el dinero se deposita en la cuenta sueldo o AUH del titular en un plazo de hasta 48 horas.

Paso a paso para pedir el crédito en Banco Provincia:

Ingresar al home banking con usuario y clave.

Seleccionar la opción "Préstamos".

Usar el simulador de crédito para calcular monto, plazo y cuota.

Confirmar la solicitud.

Esperar la acreditación en la cuenta.

Crédito ANSES de hasta $50 millones en Banco Nación

El Banco Nación es la entidad que ofrece los montos más altos. Los jubilados y pensionados que cobren a través de ANSES pueden solicitar préstamos desde $100.000 hasta $50.000.000, con un plazo de devolución de hasta 72 meses.

El sistema de amortización es francés, con cuotas mensuales fijas y consecutivas que se descuentan directamente del recibo de jubilación mediante el código de descuento de ANSES. No se exige historial crediticio previo ni requisitos complejos, lo que amplía el acceso al financiamiento.

Paso a paso para pedir el crédito en Banco Nación:

Ingresar al home banking o la web oficial del Banco Nación.

Seleccionar la sección "Préstamos Personales".

Simular el crédito indicando monto y plazo.

Confirmar la operación.

El dinero se acredita en la cuenta en un plazo de 24 a 48 horas hábiles. El trámite también puede hacerse de manera presencial en las sucursales del banco.

Tanto en Banco Nación como en Banco Provincia, los plazos de devolución van de 12 a 72 meses y las cuotas son fijas. El monto a otorgar depende de los ingresos netos del solicitante, con un límite del 35% de afectación de los haberes.

De esta manera, jubilados, pensionados y titulares de asignaciones pueden acceder a financiamiento rápido y seguro, sin necesidad de trámites engorrosos ni gestiones mensuales, ya que el descuento se realiza de forma automática.

Requisitos para acceder al crédito ANSES

Para poder solicitar los préstamos en cualquiera de las entidades habilitadas, los titulares deben cumplir con ciertas condiciones básicas:

Ser beneficiario de AUH, SUAF o jubilado/pensionado de ANSES.

Percibir los haberes en Banco Nación o Banco Provincia.

Tener CUIL activo, clave digital y cuenta bancaria habilitada.

Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.

Contar con historial crediticio favorable.

No superar ingresos equivalentes al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) vigente.

Si bien el acceso a los créditos es sencillo, se recomienda simular siempre la cuota antes de confirmar. De esta manera, cada beneficiario puede evaluar si el monto solicitado es acorde a sus ingresos y evitar problemas futuros.