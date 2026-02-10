Impacto en el transporte: estas líneas de colectivos dejan de circular de noche

El mapa del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sumó una nueva complicación para quienes deben movilizarse durante la noche. Dos de las prestatarias más importantes que conectan la Ciudad de Buenos Aires con distintos puntos del conurbano bonaerense decidieron modificar de forma drástica sus cronogramas, eliminando por completo la prestación de servicios en la franja nocturna.

La medida, que ya genera malestar entre los usuarios que trabajan de noche o deben viajar en las primeras horas del día, afecta a un total de siete líneas. Según informaron las empresas Misión Buenos Aires y Rosario Guaraní, el recorte responde a una necesidad de readecuar el esquema operativo ante el contexto económico actual, lo que obliga a los pasajeros a buscar alternativas de transporte mucho más costosas o a reorganizar sus horarios de manera forzada.

Cuáles son las líneas de colectivos que no circularán de noche

El recorte del servicio no afecta a todas las líneas por igual, sino que se dividió en dos grupos con horarios de corte y reinicio específicos. Esta segmentación es clave para que los pasajeros puedan anticipar su último viaje y no queden varados en las paradas durante la madrugada.

El primer grupo está compuesto por las líneas 61, 62, 114 y 143. Para estas unidades, el esquema de interrupción funciona de la siguiente manera:

Sentido Norte : El servicio finaliza entre las 23:00 y las 00:00, retomando sus tareas habituales recién entre las 4:00 y las 5:00 de la mañana.

Sentido Sur: El corte se produce un poco más tarde, alrededor de la 1:00 de la madrugada, y vuelve a estar operativo cerca de las 5:00.

Por otro lado, el segundo grupo de líneas afectadas incluye a la 129, 145 y 197. En estos casos, las restricciones horarias son todavía más marcadas, afectando trayectos de larga distancia que unen puntos estratégicos de la Capital Federal con el sur del Gran Buenos Aires:

Hacia CABA : Los colectivos dejan de circular a partir de las 22:00. El servicio se restablece recién a las 4:00.

Hacia el Sur: El cese de actividades ocurre entre las 23:00 y las 00:00, con un reinicio programado para las 5:00 de la mañana.

El impacto en los pasajeros de colectivos del AMBA

Esta decisión de las empresas se da en un clima de alta tensión en el sector del transporte, donde los constantes reclamos por subsidios y los aumentos en los costos operativos vienen golpeando la frecuencia de las unidades. Para el usuario de a pie, la eliminación de estos servicios nocturnos representa un golpe directo al bolsillo, ya que ante la falta de colectivos, la única opción viable suele ser el uso de aplicaciones de transporte privado o taxis, cuyos valores se disparan durante la madrugada.

Además, la falta de transporte en esos horarios genera una preocupación adicional por la seguridad. Muchas personas que terminan sus turnos laborales a medianoche o deben ingresar a sus puestos antes del amanecer ahora se encuentran con una oferta de movilidad inexistente, lo que las obliga a permanecer más tiempo en la vía pública esperando el reinicio del servicio o caminando largas distancias hacia otras paradas que sí mantengan recorridos nocturnos, aunque estos también se encuentran operando con frecuencias reducidas.