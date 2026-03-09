GOL incorporará aviones de fuselaje ancho y proyecta operar vuelos intercontinentales

Las aeronaves se incorporarán gradualmente a la flota entre 2026 y 2027 y formarán parte de la estrategia de expansión internacional del grupo

La aerolínea brasileña GOL Líneas Aéreas anunció la incorporación de cinco aeronaves Airbus A330-900, aviones de fuselaje ancho con capacidad para alrededor de 300 pasajeros y un alcance cercano a las 15 horas de vuelo, lo que permitirá a la compañía avanzar hacia la operación de rutas intercontinentales.

Las aeronaves se incorporarán gradualmente a la flota entre 2026 y 2027 y formarán parte de la estrategia de expansión internacional del grupo al que pertenece la compañía.

"En 2026, cuando GOL cumple 25 años, la llegada de estos aviones nos permitirá ampliar el alcance de nuestras operaciones. El objetivo es fortalecer la conectividad de Brasil con otros mercados y ofrecer nuevas alternativas de viaje", señaló Celso Ferrer, CEO de GOL.Los A330-900 fueron incorporados por Abra Group, el holding que reúne a GOL y Avianca, y serán destinados a la aerolínea brasileña para el desarrollo de operaciones de largo alcance desde Brasil hacia otros continentes.

"El grupo busca ampliar la conectividad aérea entre América Latina y el resto del mundo. Estos aviones permitirán explorar nuevas rutas de larga distancia desde Brasil", indicó Adrian Neuhauser, CEO de Abra Group.

Expansión de flota

La incorporación de estas aeronaves forma parte del plan de crecimiento de la compañía, que contempla sumar modelos de mayor alcance y eficiencia operacional.

El Airbus A330-900 pertenece a la familia A330neo y ofrece mejoras en consumo de combustible respecto de generaciones anteriores, lo que permite optimizar costos operativos en rutas de larga distancia.

Según informó la empresa, los aviones contarán con nuevas configuraciones de cabina, sistemas de entretenimiento a bordo y mayor capacidad en compartimentos superiores, además de sistemas de iluminación diseñados para mejorar la experiencia de viaje en vuelos prolongados.

Acuerdo operativo

En paralelo, GOL informó que utilizará también un esquema de ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance) con aeronaves operadas por Wamos Air, compañía que también forma parte del Grupo Abra.

Este modelo permitirá sumar capacidad en determinadas rutas, atender picos de demanda y facilitar el inicio de operaciones de largo alcance.

La empresa señaló que en las próximas semanas dará a conocer las rutas previstas y el inicio de la comercialización de los nuevos vuelos.