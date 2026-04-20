Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA, el impacto de los aumentos en servicios esenciales sigue afectando el ingreso familiar

Una familia promedio del AMBA sin subsidios necesitó $212.694 en abril de 2026 para cubrir los gastos de electricidad, gas, agua potable y transporte. La cifra surge del último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet) y refleja la presión que suman estos servicios básicos sobre los ingresos de los hogares.

El dato muestra una reducción de 0,4% respecto de marzo. Esa caída se explica principalmente por la baja del gasto en energía eléctrica, que tuvo menor consumo estacional, aunque las subas de gas y transporte compensaron parcialmente ese descenso.

Sin embargo, la foto mensual esconde una realidad más dura. En la medición interanual, el gasto en servicios públicos se disparó 49%. El salto refleja los ajustes tarifarios acumulados desde abril de 2025.

Luz, gas, agua y transporte: qué pasó con los servicios en abril 2026

El gas fue uno de los servicios que más impactó en la factura de abril. El cargo fijo aumentó 2,5% mientras que el cargo variable se redujo 0,3%. Pero hubo un factor adicional: las menores temperaturas de otoño incrementaron el consumo por estacionalidad.

Esos dos factores combinados derivaron en un aumento de la factura final del 16% respecto de marzo, según detalla el documento de la UBA.

La luz, en cambio, mostró un movimiento contrario. En abril el cargo fijo subió 2% y el cargo variable se incrementó 0,6% para usuarios sin subsidio. Pero el fuerte efecto en cantidades consumidas dio como resultado una reducción del gasto en energía eléctrica del 22,5% respecto de marzo.

El transporte público sumó presión. El boleto de las líneas de colectivos de la Ciudad subió 4,9%, mientras que las líneas interjurisdiccionales a cargo de Nación aumentaron 7,9% tras haber pegado un salto de 31,4% en marzo. A raíz de esto, el aumento del gasto total en transporte creció 6,1% respecto del mes anterior.

El agua fue el único servicio que mostró una baja. Se había fijado hasta abril un tope de 4% mensual y el gasto en el servicio se redujo 1,4% respecto del mes anterior.

Desde diciembre de 2023 las tarifas se dispararon muy por encima de la inflación

La comparación de largo plazo muestra la magnitud del ajuste tarifario. Desde diciembre de 2023 hasta abril de 2026, la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 667% mientras que el nivel general de precios lo hizo en 223%, según estima la UBA.

En la comparación interanual, el costo de la canasta total se incrementó 16 puntos porcentuales por encima del índice general de precios del periodo: la canasta aumentó 49% mientras el IPC muestra un incremento del 33%.

En el desagregado por rubros, la factura de transporte aumentó 76% en relación con abril de 2025. El agua subió 19%, la luz 34% y el gas 39%. A partir de esto, el peso del gasto en transporte explica el 50% de la canasta total.

El informe señala que en los hogares del AMBA se pagan tarifas de servicios públicos que, en promedio, cubren el 61% de los costos. El Estado se hace cargo del 39% restante a través de subsidios.

La canasta de servicios públicos del AMBA de abril representa el 12,2% del salario promedio registrado estimado de abril ($1.784.997). Dicho de otro modo, con un salario alcanza para comprar 8,4 canastas de servicios públicos. En abril de 2025, esa misma relación era de 9,8 canastas. Esto significa que el poder adquisitivo del salario frente a los servicios públicos cayó en el último año.