Aumentan colectivos, subte y peajes: cuánto costará viajar en Buenos Aires desde mayo

A partir de mayo, las tarifas urbanas del transporte en el área metropolitana sufrirán una nueva actualización que impactará a usuarios diarios

Viajar en el AMBA será más caro desde mayo. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó un aumento del 5,4% en las tarifas de colectivos, subte y peajes que regirá a partir del 1 de mayo. La Provincia de Buenos Aires aplicará el mismo porcentaje, pero tres días después. El ajuste impactará en millones de usuarios que se trasladan diariamente por la región metropolitana.

El incremento combina el último dato de inflación del INDEC más un adicional del 2%, dentro del esquema de actualización mensual que rige desde el año pasado.

Tanto quienes viajan en transporte público como los que circulan en auto por las autopistas porteñas sentirán el impacto en su presupuesto.

Cuánto costará viajar en colectivo en la Ciudad de Buenos Aires

Las 28 líneas de colectivos que dependen de la Ciudad ajustarán sus tarifas desde el viernes 1 de mayo. El aumento solo se aplicará a usuarios con tarjeta SUBE registrada.

El boleto mínimo, para recorridos de hasta 3 kilómetros, pasará de $715,24 a $753,74. Los tramos más largos también subirán de forma escalonada.

Las nuevas tarifas quedarán así:

Entre 3 y 6 km: $837,52

Entre 6 y 12 km: $902,04

Más de 12 km: $966,61

Desde el Ejecutivo porteño explicaron que la actualización busca reducir el atraso tarifario acumulado. El sistema cubre actualmente alrededor del 70% con subsidios del gobierno local.

El subte también aumenta en CABA

El pasaje del subte se ajustará en la misma proporción. Desde mayo, el boleto costará $1490 para quienes tengan la SUBE registrada.

La diferencia entre tener o no la tarjeta nominalizada será considerable: quienes no registren su SUBE pagarán $2369,10, casi $900 más por cada viaje.

El incremento mantiene la política de promover el registro de la tarjeta. La brecha de precios busca desalentar el uso de tarjetas sin identificar.

Cuánto subirán los peajes en las autopistas porteñas

Los peajes de las autopistas que administra la Ciudad también se actualizarán con el mismo criterio inflacionario. Las subas variarán según el tipo de vehículo y el horario.

En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, las motos abonarán $1799,66 en horario normal. En hora pico, el valor trepará a $2879,82.

Los vehículos livianos pagarán $4319,63, o $6121,62 en hora pico. Los valores para camiones y vehículos de mayor porte también experimentarán ajustes proporcionales.

La autopista Illia tendrá tarifas más bajas. Las motos pagarán $1079,98 en horario normal, hasta $1295,68 en hora pico. Los autos abonarán $1799,66, o hasta $2544,99 en franjas de mayor demanda.

Desde la administración porteña justificaron los aumentos. Aseguraron que resultan necesarios para sostener tareas de mantenimiento y mejorar la seguridad vial en toda la red.

Qué pasará con los colectivos en la Provincia de Buenos Aires

La Provincia de Buenos Aires aplicará el mismo aumento del 5,4%, pero lo hará el 4 de mayo. La gestión de Axel Kicillof definió la fecha tras un proceso de consulta pública.

El boleto mínimo pasará de $871,30 a $918,35. Los tramos más largos superarán los $1000, ampliando la brecha con las tarifas de la Ciudad.

El incremento alcanzará a las líneas provinciales, es decir, aquellas numeradas a partir del 200. Estas líneas conectan municipios del conurbano y operan bajo jurisdicción bonaerense.

De esta manera, tanto en la Ciudad como en la Provincia, las tarifas continúan actualizándose mes a mes en función de la inflación, sin que se vislumbre un freno en el corto plazo.

El comienzo de mayo llegará con nuevos ajustes en el costo del transporte. Los usuarios del AMBA deberán adaptar sus presupuestos a las nuevas tarifas de colectivos, subte y peajes.