Impacto del bienestar animal en tambos en los tres pilares de la sustentabilidad

Hoy se tiene mayor conciencia del impacto de las decisiones que se toman en la producción agropecuaria en la sustentabilidad económica, social y ambiental

El bienestar animal está cobrando cada vez más relevancia en la sustentabilidad de los sistemas productivos modernos: implica la salud, la ausencia de dolor e incomodidad y la posibilidad de manifestar el comportamiento natural por parte de los rumiantes. Existe una relación directa entre el cuidado de los animales, la eficiencia productiva y el impacto ambiental de la actividad ganadera.

De esta manera, el bienestar animal desempeña un papel determinante dentro de los tres pilares de la sustentabilidad (económico, social y ambiental), al contribuir simultáneamente a mejorar los resultados productivos y a reducir externalidades negativas. Así, mejorar las condiciones de bienestar impacta positivamente en la salud de los animales y en la eficiencia de los sistemas productivos.

En cuanto al aspecto económico, se destaca el impacto en la producción de las vacas en el tambo: a más bienestar, se ha demostrado mayor cantidad de leche y menor frecuencia de enfermedades, minimizando el uso de medicamentos. Por otra parte, a nivel social, entran en consideración aspectos éticos y morales, la preocupación por la forma en la que se trata a los animales. Finalmente, en cuanto a la conciencia ambiental, se repasa en qué medida la actividad ganadera puede tener un impacto en cuestiones de interés como el medio ambiente o la salud de las personas.

"En todos esos ámbitos, el bienestar animal juega un papel clave. Sabemos que al mejorar el bienestar de los animales mejoramos su desempeño productivo y, por lo tanto, podemos contribuir a mejorar la rentabilidad económica de las explotaciones. Y, en segundo lugar, cada vez tenemos más estudios que demuestran que al mejorar el bienestar animal podemos contribuir a mejorar la zoonosis y a reducir el uso de antimicrobianos", explicó el Dr. Xavier Manteca, Médico Veterinario español, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, experto en Etología y Bienestar Animal.