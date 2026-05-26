Anuncian importantes cortes nocturnos en autopistas de CABA

Se debe a tareas de reacondicionamiento y pruebas estructurales. Las interrumpciones serán de 22 a 5 de la mañana. Los detalles

El movimiento vehicular dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registrará severas complicaciones durante las próximas jornadas debido a un programa de obras viales planificado por el Gobierno porteño. Quienes deban transitar por los principales corredores rápidos de la Capital Federal deberán tener en cuenta las interrupciones programadas, ya que se anticipan desvíos obligatorios y demoras en las zonas afectadas, especialmente en los ingresos y egresos que conectan con el territorio bonaerense.

Los operativos se realizarán de manera estratégica para mitigar el impacto en las horas pico, por lo que las restricciones totales y parciales comenzarán a regir a partir de las 22:00 horas y se extenderán hasta las 5:00 de la madrugada del día siguiente. Durante este rango horario, cuadrillas técnicas llevarán a cabo tareas de mantenimiento asfáltico, calibración de sistemas tecnológicos y pruebas de carga estructurales indispensables para garantizar la seguridad de la infraestructura vial.

Cronograma de cortes para el martes por la noche

A partir de la noche de este martes y hasta las primeras horas del miércoles, la Autopista Dellepiane en sentido hacia el Centro estará completamente cerrada al tránsito desde la avenida General Paz hasta la altura de la avenida Argentina. Esta interrupción responde a trabajos de mejoramiento integral de la calzada. Ante esto, los conductores que ingresen desde la Autopista Riccheri serán desviados obligatoriamente hacia la General Paz. Para el transporte pesado, la ruta alternativa habilitada será la avenida 27 de Febrero y la autopista Cámpora, mientras que los vehículos particulares podrán optar por las avenidas Roca, Alberdi, Bruix y Directorio para retomar luego la autopista Perito Moreno.

En paralelo, se implementará un cierre total en la Autopista Illia en sentido a Provincia y en la avenida Cantilo. La medida se debe a la realización de evaluaciones estructurales y pruebas de carga sobre el nuevo Puente Labruna. El tránsito liviano que se dirija hacia la zona norte bonaerense deberá desviarse por las avenidas Figueroa Alcorta y Del Libertador. Es importante señalar que los puentes Labruna y Scalabrini Ortiz no estarán habilitados, de modo que el único acceso disponible hacia el Aeroparque Jorge Newbery será a través de la avenida Sarmiento.

Por último, el Paseo del Bajo permanecerá inhabilitado en sentido norte desde el enlace con las autopistas Buenos Aires-La Plata y 25 de Mayo. Los camiones y micros de larga distancia tendrán que circular por la zona de la Costanera, pudiendo reincorporarse a la traza rápida de Cantilo una vez superado el Puente Labruna.

Qué accesos estarán cerrados el miércoles por la noche

Los operativos continuarán entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves. En este segundo bloque de obras, la Autopista Dellepiane en sentido hacia Ezeiza sufrirá un corte total a la altura de la avenida Escalada, derivando a todo el flujo vehicular hacia la colectora. Como alternativas previas, quienes circulen desde la autopista 25 de Mayo podrán utilizar los empalmes de Perito Moreno o la autopista Cámpora para conectar con la avenida Roca y la General Paz. Las autoridades aconsejan evitar la red de autopistas tradicionales y optar por el corredor vecinal que conforman las avenidas Independencia y Alberdi.

Para completar el esquema semanal, el Paseo del Bajo en sentido sur estará bloqueado a la altura de Retiro debido a tareas de calibración en el sistema inteligente de tránsito. Durante esa franja horaria, los vehículos pesados serán redireccionados hacia las avenidas Madero y Huergo, permitiéndoseles retomar la traza rápida habitual recién después de cruzar la avenida San Juan.