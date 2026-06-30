Usuarios pueden acceder a descuentos, cuotas sin interés y facilidades para regularizar atrasos o solicitar el servicio de agua en sus hogares

Luego del aumento del 3% que comenzó a regir en julio para las tarifas de agua potable y cloacas, AySA recordó que continúa vigente la Tarifa Social, un beneficio destinado a usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense que permite acceder a descuentos en la factura, planes especiales para cancelar deudas y facilidades para conectarse a la red de agua y cloacas.

El programa está dirigido a hogares con ingresos limitados o dificultades para afrontar el costo del servicio y es administrado por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), organismo encargado de evaluar cada solicitud.

La actualización tarifaria se aplica dentro del esquema de incrementos periódicos que rige para el área de concesión de AySA, que comprende la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del Gran Buenos Aires.

Quiénes pueden acceder a la Tarifa Social de AySA

La Tarifa Social está destinada a usuarios residenciales cuya capacidad económica se encuentre dentro de los parámetros establecidos por el ERAS.

Para los hogares unipersonales, el ingreso neto mensual —es decir, una vez descontados los gastos de salud y vivienda— no debe superar el equivalente a dos jubilaciones mínimas. Desde el 1° de julio, ese límite quedó establecido en $823.980.

En las familias con más integrantes, el tope aumenta en el equivalente a una jubilación mínima por cada miembro adicional.

Además del nivel de ingresos, el organismo analiza la composición del hogar, los gastos en salud, vivienda y servicios y la capacidad de pago antes de aprobar el beneficio.

Qué descuentos ofrece la Tarifa Social

El programa contempla distintas ayudas para reducir el impacto del costo del servicio.

Los beneficiarios pueden obtener:

Descuentos sobre el importe de la factura de agua y cloacas

Planes especiales para regularizar deudas

Facilidades para acceder a la red de agua potable y cloacas

Protección frente a la reducción o suspensión del servicio mientras dure el beneficio

El porcentaje del descuento puede variar según la situación socioeconómica de cada hogar.

Qué pasa si tengo deudas con AySA

Uno de los beneficios más importantes del programa está destinado a quienes mantienen facturas impagas.

Los usuarios alcanzados por la Tarifa Social pueden solicitar un plan especial de regularización que contempla quita del 100% de los intereses y recargos, financiación en hasta 12 cuotas mensuales, fijas y sin interés, con cuotas cuyo valor debe ser inferior al monto de la factura subsidiada.

Una vez aprobada la Tarifa Social por el ERAS, el trámite para acceder a este plan puede realizarse a través de la Oficina Virtual de AySA.

Mientras el usuario permanezca dentro del programa, no podrá sufrir medidas de reducción o suspensión del servicio por falta de pago.

También hay beneficios para quienes todavía no tienen conexión

El programa incluye un esquema denominado Acceso al Servicio, destinado a hogares que aún no cuentan con conexión a la red de agua potable y/o cloacas.

En esos casos, AySA permite financiar el 50% del cargo de conexión en hasta 24 cuotas mensuales.

Qué documentación se necesita

Para iniciar la solicitud es necesario presentar una declaración jurada con la siguiente información:

Una factura de AySA

Datos personales de todos los integrantes del hogar

Ingresos familiares

Gastos de salud

Gastos de vivienda

Gastos de servicios

Toda esa documentación es utilizada por el ERAS para evaluar si corresponde otorgar el beneficio.

Cómo solicitar la Tarifa Social de AySA

El trámite puede realizarse de manera online.

Los usuarios deben completar la declaración jurada disponible en las páginas oficiales de AySA y del ERAS.

También existe la posibilidad de enviar por correo electrónico el formulario de Solicitud de Ingreso para Hogares junto con la última factura del servicio.

Cuánto tiempo dura el beneficio

La Tarifa Social tiene una vigencia de un año.

Si el usuario continúa reuniendo las condiciones exigidas por el programa, puede iniciar la renovación hasta dos meses antes del vencimiento para mantener el beneficio.

Qué es la Tarifa Comunitaria

AySA también mantiene vigente la Tarifa Comunitaria, destinada a entidades de bien público, asociaciones civiles sin fines de lucro, clubes de barrio, hospitales públicos, universidades, establecimientos educativos, teatros habilitados y comedores comunitarios.

Qué es la modalidad Caso Social

Además de la Tarifa Social existe la modalidad Caso Social, dirigida a hogares que atraviesan situaciones de vulnerabilidad crítica y que no pueden afrontar el pago del servicio aun con el descuento otorgado por el programa.

Comprende, entre otros, hogares cuyos ingresos se destinan principalmente a alimentación, familias con menores o adultos mayores a cargo, personas con discapacidad, enfermedades crónicas y hogares monoparentales.

La solicitud debe realizarse de forma presencial en el ERAS y requiere un informe socioambiental elaborado por un profesional matriculado en Trabajo Social.

Esta modalidad contempla tres beneficios: descuento del 100% del cargo de conexión para acceder al servicio, cobertura del 100% de las facturas emitidas y descuento del 100% sobre la deuda existente al momento de aprobarse el beneficio.

Preguntas frecuentes

¿Quién puede pedir la Tarifa Social?

Los usuarios residenciales cuyos ingresos y capacidad económica se encuentren dentro de los parámetros establecidos por el ERAS.

¿Cuál es el ingreso máximo para una persona sola?

Desde julio, el ingreso neto no puede superar los $823.980.

¿Puedo pedirla si tengo deudas?

Sí. El programa incluye planes de regularización con quita total de intereses y financiación en cuotas sin interés.

¿La Tarifa Social dura para siempre?

No. Tiene una vigencia de un año y puede renovarse si el usuario continúa cumpliendo los requisitos.

¿Dónde se hace el trámite?

La solicitud puede realizarse de manera online a través de AySA y del ERAS, mientras que la modalidad Caso Social se tramita de forma presencial en la sede del organismo regulador.