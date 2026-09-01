Luz y gas aumentan en septiembre, quiénes tendrán hasta 75% de bonificación

La luz subirá 1,75% y el gas 1,40% en septiembre: cambian los topes de subsidios y las bonificaciones para los hogares argentinos

Septiembre llega con una nueva actualización para los hogares que pagan servicios públicos e impuestos. Las facturas residenciales de electricidad aumentarán en promedio 1,75%, mientras que las de gas natural tendrán una suba de 1,40%, según los cuadros tarifarios difundidos para este mes.

Pero el cambio no pasa únicamente por el precio final de la energía. El Gobierno también modificó algunos parámetros del esquema de subsidios, entre ellos el volumen de electricidad que podrá acceder a una bonificación.

La medida fue oficializada este martes a través del Boletín Oficial y se desprende de la información de la Secretaría de Energía y de los cuadros publicados por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE).

Subsidios de luz: cuánto se podrá consumir en septiembre para mantener la bonificación

El principal cambio para los usuarios residenciales alcanzados por los subsidios estará en el nivel de consumo considerado bonificable.

Para septiembre, el Gobierno estableció nuevamente un máximo de 200 kWh mensuales. De esta forma, el límite vuelve a ubicarse en el nivel anterior, después de que el cronograma diseñado a comienzos de 2026 contemplara una reducción hasta 150 kWh.

La modificación se inscribe dentro del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y amplía el volumen de consumo eléctrico que queda comprendido dentro del beneficio.

En otras palabras, quienes estén alcanzados por el régimen podrán computar hasta 200 kWh mensuales dentro del consumo bonificable, en lugar de los 150 kWh que estaban previstos.

Qué bonificación tendrá la luz en septiembre

El Gobierno también actualizó las bonificaciones extraordinarias que se aplican sobre los servicios energéticos. En el caso de la electricidad, el componente extraordinario será del 25%. Al adicionarse al beneficio base del 50%, la bonificación total llega al 75%.

Para los usuarios de gas natural, la bonificación extraordinaria quedó establecida en 24,5%. Sumada al porcentaje base, el beneficio total alcanza el 74,5%.

Así, el esquema de septiembre combina una actualización de las tarifas con un refuerzo de los descuentos extraordinarios y, en el caso de la electricidad, una ampliación del consumo que puede quedar alcanzado por la bonificación.

En qué lugares se aplican las nuevas condiciones

No todos los cambios tienen el mismo alcance territorial. Las modificaciones vinculadas con la electricidad corresponden a los usuarios de Edenor y Edesur dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), dado que allí se encuentra el ámbito de competencia del Gobierno nacional sobre el servicio.

El caso del gas natural es diferente: las nuevas condiciones tarifarias y de bonificación tienen alcance nacional.

Por eso, el impacto concreto de la actualización eléctrica estará determinado, entre otros factores, por la distribuidora que abastece al hogar y por el nivel de consumo registrado durante el período.

Casi $290.000 en servicios para un hogar del AMBA

El impacto de las tarifas debe analizarse además dentro del gasto total que enfrentan los hogares por los servicios públicos.

Un hogar promedio del AMBA que no recibe subsidios destinó en agosto $289.622 para cubrir los gastos de energía, transporte y agua potable, de acuerdo con el último Reporte de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet.

El monto fue 2,1% menor al de julio, aunque todavía mostró un incremento del 54% frente a agosto de 2025.

La reducción mensual estuvo vinculada tanto con los cambios aplicados sobre las tarifas como con una menor utilización de energía propia de la estacionalidad. Dentro de la canasta analizada, la electricidad y el gas natural concentraron una parte importante del gasto.

Cuánto aumentaron los servicios públicos desde 2023

El ajuste de septiembre se incorpora a una evolución mucho más amplia de los costos de los servicios públicos.

Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, la canasta de servicios públicos del AMBA acumuló una suba del 944%. Para el mismo período, el incremento estimado del nivel general de precios fue del 249%.

En la comparación de los últimos doce meses, el transporte registró el mayor aumento entre los componentes de la canasta, con una variación del 69%. Ese rubro explicó 27 de los 54 puntos porcentuales que representó el incremento total de la canasta durante el período interanual.

Con la nueva actualización, septiembre suma otro capítulo al proceso de recomposición tarifaria, aunque con aumentos promedio inferiores a la inflación esperada y con un límite de consumo eléctrico subsidiado que vuelve a ubicarse en 200 kWh mensuales.