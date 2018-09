Aplicación gratuita Waze: ¿cómo colaborar en la actualización de sus mapas?

La plataforma, que cuenta con 500 mil editores en todo el mundo, brinda información de ruta y tráfico en tiempo real. Existen tres niveles de participación

Waze es la aplicación de tráfico y navegación basada en la comunidad más grande del mundo. Su objetivo es acompañar a sus usuarios en todos sus recorridos a toda hora y estar siempre actualizados. Para ello, los conductores de cada área comparten el tráfico e información de ruta en tiempo real ahorrando tiempo y dinero en sus desplazamientos diarios.



Hoy la plataforma cuenta con 500 mil editores de mapas a nivel global, quienes colaboran constantemente para mejorar y actualizar los mapas.



Existen varias maneras para poder participar:



Conducir con Waze: sólo con tener activa la aplicación cuando se maneja, ya se está colaborando. Por ejemplo, al bajar la velocidad debido al tráfico se sabe el estado de las calles en tiempo real.



Enviar alertas: este es otro nivel de intervención, mediante el cual se envían alertas sobre lo que está sucediendo en el trayecto que uno conduce. A través de estos, los conductores pueden saber si hay baches, semáforos descompuestos, etc.



Editar mapas: para realizar la edición no se necesita ningún conocimiento específico, solo manejar y querer contribuir a mejorar la movilidad de los demás. ¿Una calle que cambió de sentido debido a una construcción? ¿O que cambió de nombre? Esta es la tarea de los editores de mapas voluntarios.



Para poder cumplir con esta función, sólo se necesita haber conducido con Waze. Hay un sistema de permisos que se asegura que el mapa no se vea afectado. Por este motivo, al principio solo se podrá enviar en un radio de 1 milla alrededor de zonas donde se ha manejado. Mientras más se edita y se conduce, más se ampliarán los permisos.



Esta colaboración, además de mantener actualizadas las vías, permite que ciudades que no existían en Waze, hoy estén en el mapa.