Elon Musk vuelve a sorprender: afirma que es casi seguro que se mudará a Marte

Llegar a Marte costará alrededor de u$s200.000. Ese será el precio de un pasaje, según anticipa el multimillonario emprendedor Elon Musk.

En una entrevista para el programa Axlos on HBO, Musk dijo que existen altas probabilidades de llegar a Marte y las sitúa en un 70 por ciento.

"Recientemente hemos hecho una serie de avances que... realmente estoy entusiasmado", dijo el fundador del proyecto denominado SpaceX, y agregó: "Estoy hablando de mudarme a ese lugar".

La nave planeada para el trayecto a Marte ahora se llama Starship, después que Musk, en un tuit, anunciara el cambio de nombre.

Technically, two parts: Starship is the spaceship/upper stage & Super Heavy is the rocket booster needed to escape Earth’s deep gravity well (not needed for other planets or moons)

"La probabilidad de morir en Marte es mucho más alta que en la Tierra", respondió Musk cuando uno de los anfitriones le preguntó si Marte era un "escape" para los millonarios.

"Hay una buena probabilidad de muerte al ir en una lata pequeña a través del espacio profundo", explicó el entrevistado, señala CNET.

Musk advierte que si llegas a superar el viaje, te esperan retos poco agradables. "Trabajarás sin parar", dijo, para construir una base en el llamado planeta rojo.

Y es probable que debas pasar más tiempo fuera de la nave que dentro de ella. Al menos eso cree el ingeniero de desarrollo del proyecto Space X, Paul Wooster.

Pero Musk lo ve como un reto para la humanidad: "Hay mucha gente que sube a las montañas. La gente muere en el Monte Everest todo el tiempo. Le gusta hacerlo por el desafío".

Los seguidores de Musk, así como sus detractores, no tardaron en aparecer en Twitter luego de la salida al aire de la entrevista, en la que habla también de la fusión de la inteligencia artificial con los humanos y el estado actual de Tesla después que casi estuvo en la quiebra.

