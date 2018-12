Conocé la mejor forma de saber si un desconocido se conecta a tu WiFi

Las aplicaciones sirven para detectar intrusos y evitar que utilicen tu conexión de Internet. Hay al menos tres opciones para obstaculizar a los intrusos

El robo de Wifi en los últimos años se ha convertido en una práctica frecuente y enciende las alertas entre los expertos. ¿Por qué?

Por un lado, debido a que los intrusos de la conexión podrían tener acceso a tus datos y tus archivos. Pero, además, podrían provocar una disminución en la velocidad de tu navegación.

Frente a estos aspectos, es importante aplicar medidas de seguridad para que vecinos o desconocidos se cuelguen de tu conexión de banda ancha.

También hay instrumentos para saber si ya hay gente conectándose a tu Wifi, como Fing, una de las tres aplicaciones gratis más utilizadas con este fin.

Se encuentra disponible tanto para dispositivos con Android como iOS.

Se trata de un escáner de red que funciona sin demora. Permite ver cada dispositivo que se encuentre con su nombre, fabricante, dirección de IP y otros datos.

La app también analiza la conexión y ofrece consejos de seguridad.

También se puede pedir que la herramienta avise cuando se conecta un “intruso” y permite bloquear el acceso de determinados dispositivos.

Otra de las alternativas para los dispositivos Android es Net Scan. Una vez que se ingresan los datos de la red Wi-Fi, la aplicación analiza la conexión y arroja un listado con los equipos que están enganchados a ella. Incluye el nombre, IP, la dirección MAC (un identificador único de dispositivos) y el nombre del fabricante, si está disponible.

La tercera aplicación es Who in on my Wi-Fi. Tiene un funcionamiento similar a Fing, está disponible tanto para Android como iOS y puede instalarse en las computadoras. También hace alertas en tiempo real, aunque ofrece información más acotada.