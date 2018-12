Por qué conviene cambiar la batería del iPhone antes de 2019

La oferta anunciada este año por Apple vencerá el 31 de diciembre. ¿Qué se debe hacer para aprovecharla sin afectar al celular?

A finales de 2017, se descubrió que Apple ralentizaba los iPhone de manera intencional a medida que su batería se deterioraba por el uso. En otras palabras, iban más lentos cuanto más viejos eran.

Las pruebas eran irrefutables y la compañía lo admitió y, a modo de disculpa, lanzó una oferta para todo 2018: si tiene un iPhone "antiguo", puede cambiar la batería fuera del periodo de garantía por la mitad de su valor tradicional.

Te puede interesar ¿Cómo la tecnología cambiará a los abogados?

Si tiene pensado cambiar la batería de su iPhone o piensa que deberías hacerlo, hágalo antes de que acabe el año si tiene uno de los siguientes teléfonos: iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus o iPhone X. Si tiene un teléfono más antiguo fuera de garantía, la oferta no le aplica.

El cambio de batería se puede hacer por dos vías. En forma presencial en una tienda de un distribuidor autorizado de Apple. Para ello, hay que pedir cita previa o esperar a que haya un hueco, lo que no siempre está garantizado. También es posible mandar por correspondencia el teléfono, lo que tiene un costo extra por los gastos de envío si el dispositivo está fuera de garantía.