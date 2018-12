Niño utiliza Alexa de Amazon para que le haga sus deberes

El video de un niño de Nueva Jersey descubierto infraganti cuando hacía trampas con sus deberes utilizando Alexa se ha vuelto viral. Se trata de un pequeño clip que la madre del pequeño, llamado Jariel, publicó en su cuenta de Twitter.

En el video se puede ver como Jariel, de seis años, le pide a la asistente de voz de Amazon que le de las respuestas a sus problemas de matemáticas. La madre, Yerelyn Cueva, descubrió la trampa de su hijo y lo grabó con su móvil antes de entrar en la habitación y gritarle.

Lmfao should i whoop him now or later pic.twitter.com/mZEJsWWn4W