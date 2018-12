Turistas: precauciones ante los hackers durante las vacaciones

La combinación del manejo de información y datos sensibles o confidenciales y Wi-Fi público se transforma en un gran riesgo de vulnerabilidad

Comenzó en el hemisferio sur la temporada de vacaciones estivales. Aunque la desconexión digital es muy saludable, los turistas deben recurrir a los correos electrónicos y la web para sus actividades recreativas. Por ejemplo, para chequear reservas o el pronóstico del tiempo o comprar entradas a espectáculos o excursiones o hasta pedir comida a domicilio

La combinación del manejo de información y datos sensibles o confidenciales y Wi-Fi público se transforma en un gran riesgo de seguridad y vulnerabilidad, según advirtieron ante iProfesional desde la empresa de seguridad informática SecureAuth.

Los turistas deben adoptar algunas prácticas para reducir el riesgo de convertirse en víctimas de un ataque. Se debe tener cuidado y protegerse de las trampas de seguridad presentes en las redes Wi-Fi de acceso público disponibles en aeropuertos y estaciones de tren y micros.

Las recomendaciones más importantes incluyen: Evitar conectarse a una red Wi-Fi desconocida, evitar cualquier sitio web que no sea seguro y usar autenticación de dos factores (2FA) cuando esté disponible para los inicios de sesión.

Usar una red privada virtual (VPN) siempre que sea posible para que al atacante le resulte más difícil acceder al tráfico de su navegación. Las herramientas de seguridad protegen su tráfico de intrusos e incluso puede ayudar a mantener lejos a los trackers (rastreadores) y las cookies asociadas a ellos.

Precauciones antes y durante el viaje

Tome algunas medidas antes y durante su viaje para protegerse. Primero, inscríbase a su servicio de Wi-Fi a bordo mientras está en tierra. Ciertos proveedores le permiten crear una cuenta antes de su vuelo para que no tenga que ingresar los detalles de su tarjeta de crédito en el mismo Wi-Fi junto al resto de los pasajeros.

A continuación, evite visitar cualquier sitio al que no sea estrictamente necesario ingresar. A menos que sea una emergencia extrema, el home banking puede esperar hasta que se conecte a una red Wi-Fi doméstica o segura.

Finalmente, solo visite sitios web y use aplicaciones que soporten encriptación de datos, donde la dirección web comienza con "https://" que demuestra una conexión segura. En Internet Explorer, Firefox y Safari, verá un icono de candado junto a la URL en los sitios seguros. Estos métodos no son infalibles y no pueden prometer la mejor seguridad, pero proporcionan un nivel básico de seguridad mientras está en viaje.

Wi-Fi en movimiento

Dentro de los aeropuertos, tenga en cuenta que no todas las conexiones Wi-Fi disponibles son legítimas. Los atacantes a menudo configuran redes Wi-Fi con nombres de apariencia legítima engañando a las personas para que se unan a ellos (por ejemplo, "Airport_Wi-Fi" o "InFlightWiFiService").

En caso de duda, pregunte al personal de asistencia de viajes a qué punto de conexión Wi-Fi es el correcto conectarse. Aun así, debe saber que compartirá una red con todos los demás que la utilizan, por lo cual, saber a qué red se está conectando ayuda pero no resuelve todos los problemas a los que se enfrenta.

Utilice una VPN

Si la organización que lo emplea utiliza un servicio de VPN (" Red privada virtual "), es posible que pueda configurarlo en sus dispositivos. Si no lo hace, hay muchos servicios VPN personales disponibles a precios razonables.

¿Qué hace una VPN? Estos sistemas aíslan su tráfico de todo lo demás en su red mediante la creación de un enlace encriptado entre usted y el punto final de la VPN (que está más allá del punto de acceso Wi-Fi). Entonces, si alguien está "espiando", todo lo que verán es un flujo de datos inutilizables.

Debe tener en cuenta que muchos proveedores de Wi-Fi de aerolíneas bloquean las conexiones VPN. La razón es que estos sistemas bloquean la capacidad de los usuarios para acceder a sitios que consumen gran cantidad de ancho de banda como YouTube, Amazon Video, HBO Go, etc.

El uso de esos sitios afecta mucho la estabilidad general del Wi-Fi en el avión o tren, por lo que a menudo es necesario bloquearlos. Algunas aerolíneas comprenden ahora la necesidad de VPN en vuelo y permiten su uso a bordo.

Utilice la autenticación de múltiples factores

Donde sea posible, habilite la autenticación de dos factores (2FA) o de múltiples factores (MFA). Cada vez más servicios ofrecen, como mínimo, autenticación de dos factores. Es importante recordar antes de despegar que si el One Time Passcode (OTP) se entrega por mensaje de texto, no tendrá suerte, ya que las aerolíneas prohíben el uso de servicios de voz (que se requieren para la entrega del OTP por SMS mensaje de texto).

¿La solución? Utilice plataformas que también permitan la autenticación a través de una aplicación de autenticación; que muestra un código de acceso rotativo de seis u ocho caracteres que no requiere ninguna conectividad de voz móvil para funcionar.