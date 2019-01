Netflix pide que no se haga el #BirdBoxChallenge

Los que realizan la prueba inspirada en la película se han mostrado en ascensores, en espacios verdes y hasta manejando automóviles

Bird Box (A ciegas), la película de Susanne Bier que protagoniza Sandra Bullock, marcó un récord para Netflix, su productora y única distribuidora: más de 45 millones de cuentas la vieron en una semana.

Este thriller de terror post apocalíptico es una alegoría de las redes sociales como peligrosos monstruos, y fue en esas plataformas donde se desató la fiebre del #BirdBoxChallenge. El desafío consiste en andar, como el personaje de Malorie (Bullock), con una venda en los ojos. Y subir fotos y videos de la hazaña: gente llevándose cosas por delante, tropezando y cayéndose, paseando perros que también llevan los ojos vendados.

La película, que se ve sólo por streaming, sin pasar por salas de cine, cuenta la irrupción de un extraño mal, que se contagia al mirarlo: una entidad misteriosa que cobra la forma de los temores más profundos de cada persona y las lleva al suicidio de inmediato.

Malorie y sus dos hijos pequeños, a los que sólo llama Niño y Niña, atraviesan bosques y navegan un río para encontrar el único lugar en la Tierra donde refugiarse. Y para que el monstruo no los alcance, lo hacen con los ojos vendados.

"No puedo creer que tenga que decirlo, pero por favor no se lastimen con este desafío Bird Box", tuiteó Netflix desde su cuenta oficial. "No sabemos cómo empezó esto, y valoramos el afecto, pero el Niño y la Niña sólo tienen un deseo para el 2019 y es que ustedes no terminen en el hospital por los memes".

Los que realizan el desafío Bird Box se han mostrado en ascensores, en espacios verdes y hasta manejando automóviles. En uno, un padre juega con sus dos hijos, y el más pequeño se estrella contra una pared.

El #BirdBoxChallenge se suma a una larga lista de retos que se hacen virales en las redes sociales. El anterior, el Kiki Challenge, consistía en que el conductor de un auto lo dejase en marcha, bajara y se pusiera a bailar la canción "In My Feelings", de Drake, mientras el pasajero lo filmaba.

El juego de redes causó polémica porque iba en contra de todas las campañas del mundo para el uso del cinturón de seguridad, además de poner en riesgo a otros conductores. En pleno desarrollo del #BirdBoxChallenge, un canal de You Tube animó a llevar la venda durante 24 horas mientras se realizaba cualquier tipo de actividad.