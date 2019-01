Video: cómo funciona Foldimate, la máquina que dobla la ropa

Dobla cada pieza y la deposita en una bandeja inferior creando una especie de torre, pero que, en lugar de bloque, está formada por prendas de ropa doblada

En la feria CES 2019, en la ciudad estadounidense de Las Vegas, se presentó una máquina automática para doblar la ropa, denominada Foldimate. Aunque el prototipo de este dispositivo hizo su primera aparición en la CES del año pasado, el de este año tiene un diseño más delgado.

El aparato tiene aproximadamente cuatro pies de altura. La manera de hacerla funcionar es muy sencilla. Solo debe colocar una camisa o pantalón entre un par de pinzas que se encuentra en cada extremo de la bandeja que agarra la prenda de ropa y la introduce en la máquina.

Luego, la máquina dobla cada pieza y la deposita en una bandeja inferior creando una especie de torre, pero que, en lugar de bloque, está formada por prendas de ropa perfectamente doblada. El proceso tarda de doblar cada pieza tarda unos 10 a 15 segundos.

No acepta otras prendas de ropa que no sea una camisa o pantalón, es decir que no puede doblar ni sábanas, ropa interior o calcetines. No es un dispositivo accesible para todos, ya que su precio tentativo está alrededor de los 960 dólares.

Se espera que la máquina para doblar ropa esté disponible en el mercado a finales de 2019.