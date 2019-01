Apple lanza carcasas con batería para los nuevos iPhone

Estas fundas funcionan como una batería externa que, para que sea aún más cómoda de transportar y usar, se pega al móvil a través de la carcasa

Apple publicó en su web, por sorpresa y de forma oficial, un nuevo accesorio para los dueños de sus nuevos móviles: las carcasas con batería. La noticia saltó después de que la periodista Joana Stern descubriese los nuevos accesorios hurgando por la página web de la empresa.

En los últimos días habían salido varias informaciones que apuntaban a este lanzamiento, pero desde Apple nadie había avisado de que tardarían tan poco en llegar. Los accesorios Xr, Xs y Xs Max costarán 129 dólares en los Estados Unidos.

El precio no variará entre los diferentes modelos disponibles, da igual que tenga un Xr, un Xs o un Xs Max, aunque, eso sí, dejan fuera de estas carcasas a los modelos 7 Plus, 8, 8 Plus y X ya que no les servirá esta nueva versión ni la que lanzaron en 2015.

Estas fundas funcionan como una especie de batería externa que, para que sea aún más cómoda de transportar y usar, se pega al móvil a través de la carcasa. El objetivo es que pueda ampliar la autonomía de su teléfono gracias a su funda.

Apple no ha dado la capacidad exacta de las baterías, pero asegura que gracias a la Smart Battery Case podrá hablar hasta 39 horas seguidas en el caso del Xr, 27 horas reproduciendo vídeos y 22 horas navegando.

Transferirá su energía de forma inalámbrica y podrá cargarse junto al móvil a través de los cargadores inalámbricos con certificación Qi. Se puede cargar con conexión Lighting o incluso con USB-C.

Aunque no hay fecha de salida oficial, la entrega aproximada que da la empresa en la página es del 23 de enero tanto en blanco como en negro, los dos colores disponibles hasta el momento.